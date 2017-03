01.03.2017 15:08:07

'40 yıllık özlemi bitirmek kolay değil'

Giresunspor Kulübü Başkanı Bozbağ:'Şu an liderle 4, ikinci ile de 2 puan fark var aramızda. Bu savaş, bu mücadele sonuna kadar devam edecek'

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, 40 yıllık Süper Lig hasretini bitirmek için sezonun kalan bölümünde ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Bozbağ, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, son 6 maçta aldıkları 18 puan sonucunda, Spor Toto Süper Lig'e yükselme adına ilk 2'de yer alma mücadelesi veren ekiplerden birisi haline geldiklerini söyledi.

Hedefleri doğrultusunda ligde son haftaya kadar mücadele edeceklerini dile getiren Bozbağ, şunları söyledi:

"Ligde 12 maç daha var. Her maç bizim için final. Her maçı ayrı değerlendirip hazırlanacağız. 40 yıllık özlemi bitirmek kolay değil. Şu an liderle 4, ikinci ile de 2 puan fark var aramızda. Bu savaş, bu mücadele sonuna kadar devam edecek. Kim daha çok ister ve sakin olursa o mutlu sona ulaşacak. Bu takıma inanarak, güvenerek yola çıktık. 12 maçı da öyle bitireceğiz. Allah inşallah bu kentin insanına bir üst lige yükselme mutluluğunu yaşatır. Biz Süper Lig için her mücadelenin içinde olacağız."

Bozbağ, ligin 23. haftasında Ümraniyespor ile yapacakları maçı kazanıp galibiyet serisini sürdürmek istediklerini belirterek, "Pazar günü Ümraniyespor ile oynayacağız. Çok zor bir maç olacak. Rakibimiz kaliteli bir takım. Son yaptıkları Eskişehirspor maçındaki oyunlarını gördük. Ciddi hazırlanıp Ümraniyespor maçından en iyi sonuçla dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ümraniyespor ile 5 Mart Pazar günü deplasmanda yapacakları maç için Giresunspor taraftarlarına 8 bin bilet ayrıldığını aktaran Bozbağ, İstanbul ekibinin yönetimine teşekkür etti.

Mustafa Bozbağ, futbolculara 18 haftalık maç başı ödemelerinin yapıldığını sözlerine ekledi.