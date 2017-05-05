05.05.2017 21:58:41

4 yaşındaki çocuğun feci ölümü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sokakta bisikletiyle oynayan 4 yaşındaki çocuk, geri manevra yapan kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde sokakta bisikletiyle oynayan 4 yaşındaki çocuk, geri manevra yapan kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.Kaza, saat 20.00 sıralarında Örnek Mahallesi 1537. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde bisikletiyle oynayan 4 yaşındaki Alihan Taşarası isimli çocuk, geri manevra yapan Ahmet Ç.'nin kullandığı 07 L 0624 plakalı kamyonun altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirdi.Çocuğun ölüm haberi üzerine olay yerine gelen anne sinir krizi geçirdi. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, vatandaşlar ise başka kazalar meydana gelmeden belediye yetkililerinden mahallelerine oyun parkı yapılmasını istediler.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.