01.03.2017 22:59:12

'4. Uluslararası CNR Kitap Fuarı'

Uluslararası yayıncıların yaklaşık 1 hafta boyunca telif anlaşmaları yaptığı 'Fellowship' programı sona erdi

Pozitif Fuarcılık ve Basın Yayın Birliğince düzenlenen "4. Uluslararası CNR Kitap Fuarı" kapsamında gerçekleştirilen "Fellowship" programı sona erdi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, CNR EXPO Yeşilköy'de düzenlenen fuar kapsamındaki programda, uluslararası yayıncılar yaklaşık 1 hafta boyunca telif anlaşmaları yaptı.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Uluslararası Fuarlar Komite Üyesi Tayfur Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara Arap dünyasından katılan 30 yayıncının program çerçevesinde gerçekleşen etkinliklerden dolayı memnun kaldıklarını söyledi.

Esen, yabancı yayıncıların fuarda Türk yayınevleri ile tanıştığını belirterek, "Biz sadece yayınevlerine edebi eserler satacağımızı düşünürken, aktivite kitaplarımıza da ilgi gösterdiler. Geçen yıl 174 kitabımızın telifini satmıştık. Şu ana kadar da fuar bitmediği halde, 'Fellowship' programı esnasında 160 kitabın telif alımı gerçekleşti." dedi.

- Arap dünyası, Afrika, Balkanlar ve Avrupa'dan büyük ilgi

Bu yıl daha çok tarihle ilgili kitapların telifinin satıldığına işaret eden Esen, şöyle devam etti:

"Zannediyoruz ki 'Diriliş Ertuğrul' dizisi başta olmak üzere, birçok tarihi Türk yapımlar Osmanlı tarihine ilgi oluşturmaya başladı. Bu nedenle Osmanlı sultanlarına dair kitaplar yayıncıların gündemine geldi. Yine çocuk yayıncılığı yapan yayınevleri de listede ağırlıklı olarak yer aldı. Burada program dolasıyla bulunan yayıncıların standlarını da Türk yayınevilerine gezdirdik. Şu an kesinleşmiş bir karar yok ama arzu ettiğimiz şey Türk yayıncıların, Arap yayıncılarından kitap alışverişinde bulunmaları. Bu yıl itibariyle de iyi bir netice elde ettiğimiz kanaatindeyiz."

Esen, gelecek yıl gerçekleşecek fuarda "Fellowship" programına daha fazla ülkenin katılacağına dikkati çekerek, "Arap dünyasının yanı sıra Afrika'dan, Türk cumhuriyetlerinden, Balkanlar'dan ve Avrupa'dan yeni yayıncılarla, gerçekten İstanbul'un telif marketi olmasına dönük atılacak adımlarda iyi bir mesafe kat edeceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bu yıl "15 Temmuz" teması ve 19 ülkeden 300 yayınevinin katılımıyla düzenlenen fuar, 5 Mart'ta sona erecek.