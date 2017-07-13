13.07.2017 12:21:14

4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Lice kırsalına düzenlenen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, 12 Temmuz 2017 tarihinde gece saatlerinde Diyarbakır Lice kırsalına icra edilen hava destekli operasyon kapsamında eylem hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 4 teröristin Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatı sonucunda etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, teröristlerin hazırlık yaptıkları bölgedeki 2 geçici barınma alanının da imha edildiği kaydedildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.