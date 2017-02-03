03.02.2017 12:52:20

4 Şubat Dünya Kanser Günü

Eskişehir Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kadir Demirel, kanserin önemli bir kısmının önlenebilir olmasının, bu konuya verilen önemin de giderek artmasına yol açtığını belirtti.

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Eskişehir Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kadir Demirel, kanserin önemli bir kısmının önlenebilir olmasının, bu konuya verilen önemin de giderek artmasına yol açtığını belirtti.Dr. Demirel, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısı ile yaptığı açıklamada, bu günün kanser ile ilgili farkındalık ve bilinç düzeyinin artmasını sağlamak, kansere karşı mücadelede önemli bir adım olan doğru bilinen yanlışlardan kurtulmak ve doğruların herkese ulaşmasını hedeflemek amacıyla dünya genelinde kutlandığını söyledi. Kanser türlerinin uyarılarını erken keşfetmek, bulgularını araştırmak ve ileri tetkik için hastaların sevk edilmesi erken tanı şansını arttırdığını anlatan Dr. Kadir Demirel,"Bu nedenle, kanserde erken tanı programları toplumun, sağlık çalışanlarının ve politika oluşturucularının bilgisini arttırmayı hedeflemeli, erken tanı olanakları hakkındaki farkındalığı arttırmalıdır. Ülkemizde meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserleri için toplumun kaynaklarına ve hastalık yüküne uygun olarak tarama programları yürütülmektedir. Bir tarama programının başarıya ulaşabilmesi için toplum tabanlı olması ve hedef nüfusun yüzde 70'ini kapsaması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı'mızın, 'Sağlıkta Dönüşüm Programı' ile toplum tabanlı kanser taramalarına yönelik, ülke genelinde 'Kanser Erken Teşhis', 'Tarama ve Eğitim Merkezleri' (KETEM) kurulmuş olup halihazırda ülkemizde 208 adet KETEM mevcuttur. Yeni KETEM'ler olabildiğince hastane dışında ulaşımı daha kolay 'Sağlıklı Yaşam Merkezi' şeklinde planlanmakta olup tarama oranlarımız yeni açılan KETEM'ler ile birlikte giderek artmaktadır. Bireyler de kendi vücutları hakkında bilgi sahibi olmaya, olağan dışı bir değişikliğin fark edilmesi adına teşvik edilmelidirler. Sağlık çalışanları ve bireyler erken teşhisin değeri hakkında bilgilendirilmelidir. Çünkü erken teşhis, tedavinin başarılı olması adına atılan ilk ve en önemli adımdır" ifadelerini kullandı.