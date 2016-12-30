30.12.2016 21:37:44

4 projeyi onayladı

Başbakan Binali Yıldırım, Dağkapı-Hastane Raylı Sistem Hattı, Yozgat Havalimanı, Karaman Havalimanı ve Tokat Yeni Havalimanı Yapımı projelerini onayla

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Başbakan Binali Yıldırım, Dağkapı-Hastane Raylı Sistem Hattı, Yozgat Havalimanı, Karaman Havalimanı ve Tokat Yeni Havalimanı Yapımı projelerini onayladı.Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Başbakan Binali Yıldırım, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının Dağkapı-Hastane Raylı Sistem Hattı projesi, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Yozgat Havalimanı ve Karaman Havalimanı projeleri ile DHMİ Genel Müdürlüğü Tokat Yeni Havalimanı Yapımı projelerini onaylayarak 2016 yılı yatırım programına ekledi.(Musa Erdoğan /İHA)