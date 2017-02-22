22.02.2017 13:05:37

4 milyon liralık kaçakçılık operasyonu

Beylikdüzü'nde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda aralarında cinsel hapların da bulunduğu 4 milyon liralık ürün ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, o anlar polis kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Beylikdüzü'nde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda aralarında cinsel hapların da bulunduğu 4 milyon liralık ürün ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, o anlar polis kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla sokulan çok sayıda ürünün Beylikdüzü'nde bir depoda saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında belirlenen depo takibe alındı. Yapılan takiplerin ardından, depoya operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında G.E. isimli şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 66 bin 58 cinsel içerikli ilaç, 57 bin 600 adet cinsel içerikli hap etiketi, 10 bin kutu ibaresiz hap, 155 bin 280 adet vücut bakım ürünü, 125 adet yakıt tasarruf cihazı, 9 bin 200 kutu kahve, 40 adet horlama önleyici cihaz, 50 adet mp3, bin masaj aleti, 220 tablet bilgisayar, 16 bin adet cep telefon kutusu ve 2 bin 612 adet değişik markalara ait sahte cep telefonu ele geçirildi. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, adrese giren ekiplerin yaptıkları aramalar görülüyor. Aramalar kapsamında çok sayıda kaçak ürün ele geçiriliyor. Ele geçirilen cinsel içerikli haplar ise dikkat çekti.Gözaltına alınan şüpheli emniyette sorguya alınırken, depoda ele geçirilen kaçak ürünlerinin piyasa değerinin ise 4 milyon olduğu öğrenildi. Ele geçirilen cinsel içerikli ilaçlar incelenmek üzere İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilirken, G.E. isimli şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.