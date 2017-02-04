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4. kattan düşerek hayatını kaybeden çocuğun yürek burkan hikayesi
04.02.2017 17:38:06

4. kattan düşerek hayatını kaybeden çocuğun yürek burkan hikayesi

Bolu'da 4. kattan düşerek hayatını kaybeden 10 yaşındaki Umut Sünbül'ü 3 günlükken evlatlık edinen annesi Gülsen Başaran ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Başaran'ın ilk evliliğinden çocuğu olmayınca 3 günlükken Umut Sümbül'ü evlatlık edindiği ortaya çıkarken, 47 yaşındaki anne ilk ifadesinde, 'Umut'un o gün okulda etüdü vardı ve gitmek istemedi. Bende ısrar edince balkona çıkarak sarktı ve 'Anne beni kurtar' dediği belirtildi.

Bolu'da 4. kattan düşerek hayatını kaybeden 10 yaşındaki Umut Sünbül'ü 3 günlükken evlatlık edinen annesi Gülsen Başaran ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Başaran'ın ilk evliliğinden çocuğu olmayınca 3 günlükken Umut Sümbül'ü evlatlık edindiği ortaya çıkarken, 47 yaşındaki anne ilk ifadesinde, "Umut'un o gün okulda etüdü vardı ve gitmek istemedi. Bende ısrar edince balkona çıkarak sarktı ve 'Anne beni kurtar" dediği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Karamanlı Mahallesi Stadyum Caddesi Esen Sokak'ta bulunan Umut Apartmanı'nın 4. katında kendisini evlatlık edinen annesi ve annesinin daha sonra evlendiği ikinci eşiyle birlikte yaşayan 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Umut Sünbül, balkondan aşağı sarktı. Görgü şahitlerinin ifadesine göre, "Kurtar beni anne" diyerek bağıran çocuk toprak zemine düştü. 112 sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Umut Sünbül tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın altından dram çıktı

İlk eşiyle birlikte Hatay'da yaşayan Gülsen Başaran'ın çocuğu olmayınca Umut Sünbül'ü 3 günlükken evlat edindi. Başaran'ın eski eşi Umut Sünbül 3 yaşına geldiğinde hayatını kaybetti. Bir süre sonra evlatlık edindiği oğluyla Bolu'ya yerleşen Gülsen Başaran tanıştığı G.B. isimli şahısla evlendi.

Etüde gitmek istemedi iddiası

Olaydan sonra gözaltına alınan anne Gülsen Başaran'ın ifadesindeki iddiasına göre, babasının ölümünden sonra psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen 10 yaşındaki Umut Sünbül'ün olay günü okuldaki etüt programına gitmek istemediği, annesinin ısrarı sonrasında balkona çıkarak aşağıya sarktığını ve 'Anne beni kurtar" dediği ifade edildi. Anne Başaran, oğlunu kurtarmak için balkona koştuğunu ve çocuğunu tutamadığını söylediği belirtildi.

Olay günü evden kaçmak istedi

Olay günü, Umut Sünbül'ün Bursa'da yaşayan ve sömestr tatili için Bolu'ya gelen kuzeninin karnesini gören anne Gülsen Başaran'ın karnesine övgüler yağdırması sonrasında, annesine sinirlenerek, "Sen beni sevmiyorsun" dediği ve evden kaçmak istediği ileri sürüldü.

Gülsen Başaran ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Annenin bitkin ve üzgün hali gözlerden kaçmadı.

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