09.05.2017 21:32:37

4. İslami Dayanışma Oyunları'na doğru

Voleybol Milli Takımları, Azerbaycan'a gitti

4. İslami Dayanışma Oyunları'na katılacak Voleybol Milli Takımları, oyunların yapılacağı Azerbaycan'a gitti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 12-22 Mayıs'ta düzenlenecek oyunlarda mücadele edecek Kadın ve Erkek Milli Takımları, bu ülkeye hareket etti.

Oyunlarda Kadın Milli Takımı, Azerbaycan, Kırgızistan ve Tacikistan ile karşılaşacak. Erkek Milli Takımı ise Azerbaycan, Türkmenistan, Pakistan ve Filistin ile mücadele edecek.

Milli takımlarda yer alan oyuncular şöyle:





- Kadın Milli Takımı

Ada Germen, Arelya Karasoy, Bihter Dumanoğlu, Buse Melis Kara, Gizem Mısra Aşçı, Hande Naz Şimşek, Hümay Topaloğlu, Janset Cemre Erkul, Meliha İsmailoğlu, Melike Yılmaz, Mislina Kılıç, Nursevil Aydınlar, Rida Erlalelitepe, Su Zent.





- Erkek Milli Takımı

Adis Lagumdzija, Batuhan Avcı, Burhan Zorluer, Cansın Ogbai Enaboifo, Doğukan Ulu, Enes Atlı, Halil İbrahim Kurt, Melih Sıratça, Oğulcan Yatgın, Onurcan Çakır, Osman Çağatay Durmaz, Selim Demir, Ümit Demir, Yasin Aydın.