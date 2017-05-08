08.05.2017 22:58:28

4. İslami Dayanışma Oyunları'na doğru

Karate Milli Takımı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 12-22 Mayıs'ta düzenlenecek 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın hazırlıklarını Kocaeli'de sürdürüyor- Teknik direktör Delihasan:'İslami Dayanışma Oyunları'nda bütün kategorilerde final oynamak istiyoruz'

Karate Milli Takımı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 12-22 Mayıs'ta düzenlenecek 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın hazırlıklarını Kocaeli'de sürdürüyor.

Karate Milli Takımı, organizasyon hazırlıkları kapsamında Kocaeli'de kamp yapıyor.

Teknik direktör Murat Delihasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocaeli'de gerçekleştirilen Avrupa Karate Şampiyonası'nda 4 altın, 4 gümüş, 6 bronz madalya kazandıklarını, genel klasmanda şampiyon olduklarını anımsattı.

Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir başarı elde ettiklerini ifade eden Delihasan, karatenin uzun yıllardır başarı grafiğini yükselten bir branş olduğunu kaydetti.

Delihasan, Kocaeli'de 14 madalya kazanarak kendi rekorlarını geliştirdiklerini dile getirerek, "İslami Dayanışma Oyunları, Avrupa Şampiyonası'ndan bir hafta sonraya denk geldiği için sporcularımızı evlerine göndermedik. Burada dönüşüm antrenmanları yaparak, yeni bir heyecanla oyunlarda başarılı olmaları için sporcuları kampta tuttuk. İslami Dayanışma Oyunları'nda 6 kadın, 6 erkek kategorimiz var." şeklinde konuştu.





- "Avrupa Şampiyonası'ndan daha zor maçlar olabilir"





Organizasyonda Türkiye'yi 12 sporcuyla temsil edeceklerini anlatan Delihasan, "Antrenörler, müsabakaya giderken tüm branşlarda madalya kazanmak ister. İslami Dayanışma Oyunları'nda bütün kategorilerde final oynamak istiyoruz. Oyunlarda, belki de Avrupa Şampiyonası'ndan daha zor maçlar olabilir. Çünkü karatenin zor ülkeleri Türkiye, Azerbaycan, İran, Mısır, Malezya... Hepsi belirli kilolarda dünya ve Asya şampiyonları çıkarıyor." ifadelerini kullandı.