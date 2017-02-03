03.02.2017 21:58:30

4 ildeki FETÖ operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı

BOLU (İHA) â€' Bolu merkezli 4 ilde FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakkında arama kararı çıkarılan 20 kişiden 15'i yakalanarak gözaltına alındı.

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BOLU (İHA) â€" Bolu merkezli 4 ilde FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakkında arama kararı çıkarılan 20 kişiden 15'i yakalanarak gözaltına alındı.Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Bolu merkezli Ankara, İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında arama kararı çıkarılan aralarında akademisyen, doktor ve özel sektör çalışanlarının olduğu 20 kişiden 15'i yapılan operasyonlarda gözaltına alındı. 5 kişinin ise arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.