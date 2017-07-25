25.07.2017 21:41:55

4 ilde FETÖ operasyonu: 114 gözaltı

İzmir, İstanbul, Muğla ve Aydın'da düzenlenen FETÖ operasyonlarında, FETÖ'nün sözde 'Ege Bölge Sorumlusu'nun da aralarında bulunduğu 114 şüpheli gözaltına alındı.



İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında İzmir, İstanbul, Muğla ve Aydın'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, FETÖ'nün sözde "Ege Bölge Sorumlusu" N.K'nın (37) da aralarında bulunduğu 114 şüpheli gözaltına alınırken, örgüt üyelerinden bir grup Bornova ilçesinde toplantı halindeyken yakalandı. Örgütün, Ege Bölgesi'nde yeniden yapılanmaya çalıştığı, bu kapsamda "Altın Şehir" eyaleti adı altında örgütlenmeye gidildiği ve şubat ayından bu yana da faaliyetlerde bulundukları belirlendi.



Şüphelilerin, örgütü ayakta tutmaya ve dağılmayı önlemeye yönelik çalışmalar yaptığı, cezaevindeki örgüt üyelerine para topladıkları, tutuklu FETÖ mensuplarıyla irtibat sağladıkları ve ramazan ayında faaliyetlerini yoğunlaştırdıkları iddia edildi. Örgüt mensuplarının kendi aralarında haberleşmek için yeni bir kriptolu program kullandıkları da ortaya çıktı.