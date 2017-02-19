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4 ilde elektrik kesintisi
19.02.2017 17:52:09

4 ilde elektrik kesintisi

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., 22.02.2017 tarihinde bakım çalışmaları kapsamında 4 ilde elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., 22.02.2017 tarihinde "planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları" kapsamında elektrik enerjisi verilemeyecek olan bölgeler ve kesinti saatlerine ilişkin listeyi yayımladı. Buna göre kesinti yaşanacak bölgeler ve kesinti saatleri şöyle:

ANKARA

Ankara ili Çankaya ilçesine 10.00-12.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Ön Cebeci Mahallesi Umut-Boncuk-Sokak/Sokaklarına, Çamlıtepe Mahallesi Kıbrıs-Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir.

BARTIN

Bartın ili Ulus ilçesine 09.00-17.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Kalecik Köyü, Kızılelma Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

KIRIKKALE

Kırıkkale ili Bahşili ilçesine 09.00-18.30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Doğanay Mahallesi Küme Evleri 395-380-Hacı Hidayet Doğruer-394-392-Atatürk-401-381-137, Atadönmez Mahallesi 100, Ahılı Ömerli Mahallesi 1.-Armutlu-Hasan, Dede Bağlar Mahallesi 23, Bahçelievler Mahallesi Kabalar-Kanal Boyu-Değirmen-Aşağı yazı-Fatih Mahallesi Atatürk sokaklarına enerji verilemeyecektir.

ZONGULDAK

Zonguldak ili Çaycuma ilçesine 08.30-12.40 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Saltukova Bucak Sokağına enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Çaycuma ilçesine 13.30-15.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Saltukova Bucak Gökçehatipler Köyü, Merkez Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Çaycuma ilçesine 15.40-17.40 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Saltukova, Bucak, Gökçetabaklar Köyü, Köstebekler Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Çaycuma ilçesine 09.00-11.00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Bucak Sülek Köyü, Çolaklar Mahallesi, Yukarı Mahallesi, Çobanoğlu Mahallesi, Aşağı Mahallesi, Yukarı İhsaniye, Merkez Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Devrek ilçesine 08.30-10.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Eğerci Bucak, Akçabey Köyü, Belen Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Devrek ilçesine 10.40-12.40 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Eğerci Bucak Akçabey Köyü, Kocalar Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Devrek ilçesine 13.30-15.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Eğerci Bucak Akçabey Köyü, Yeni Mahallesi, Eğerci Bucak Belen Mahallesi, Eğerci Bucak Merkez Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Devrek ilçesine 15.40-17.40 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Eğerci Bucak Yazıcık Köyü, Çay Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Ereğli ilçesine 10.00-16.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Abdi Köyü, Aşıklı Mahallesi, Müftü Mahallesi Şht. Er Asım Cömeten-Yazar İlhami Sosyal-Muzaffer Uluşahin-Devrek Yolu-Cıbır Ali sokak/sokaklarına, Kavaklık Mahallesi Ulus-Devrek Yolu-Çayır sokak/sokaklarına, Bağlık Mahallesi Alemdar sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Ereğli ilçesine 10.00-10.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Kepez Mahallesi 1 Nolu Çetin Emeç-Prof. Muammer Aksoy-Solak-Bahçelievler Sitesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Merkez ilçesine 09.00-17.00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Bucak Esenköy Mahallesi, Bucak Fatih Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir."

(Caner Ünver / İHA)
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