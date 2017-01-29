29.01.2017 14:41:06

4 gün önce kaybolan adam her yerde aranıyor

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde esnaflık yapan bir çocuk babası Mehmet Kırçiçek'i yakınları her yerde arıyor.

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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde esnaflık yapan bir çocuk babası Mehmet Kırçiçek'i yakınları her yerde arıyor.Kocaali ilçesinde esnaflık yapan 37 yaşındaki Mehmet Kırçiçek, 4 gün önce işe gitmek için ikametinden ayrıldı. İlçe merkezinde bir arkadaşının yanına uğrayan ve daha sonra oradan da ayrılan Kırçiçek, daha sonra evine dönmedi. Uzun süre kendisinden haber alamayan yakınları durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.Polis ve jandarma ekiplerinin, kaybolan Mehmet Kırçiçek için geniş çaplı araştırma başlattığı öğrenildi.