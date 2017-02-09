09.02.2017 13:01:40

4 gün önce ailesini ziyaret edip helallik almış

Suriye'nin El Bab şehrinde düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatında şehit düşen Uzman Çavuş Umut Aytekin'in (27) El Bab'a gitmeden 4 gün önce ailesini ziy

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Suriye'nin El Bab şehrinde düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatında şehit düşen Uzman Çavuş Umut Aytekin'in (27) El Bab'a gitmeden 4 gün önce ailesini ziyaret ederek 'Şehit olabilirim' diyerek helallik aldığı öğrenildi.Geçtiğimiz yıl Haziran ayından itibaren uzman çavuş olarak TSK'da göreve başlayan 27 yaşındaki Umut Aytekin'in Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Operasyonu'na katılmadan 4 gün önce Karabük'te yaşayan ailesini ziyaret ettiği ortaya çıktı. Bir gece baba evinde kalan şehit Uzman Çavuş Umut Aytekin, annesine ve yakınlarına 'Şehit olabilirim' diyerek helallik almış.BABA İLE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞTÜSuriye'nin El-Bab şehrinde dün DEAŞ tarafından yapılan saldırı sonrası şehit olan 5 askerden biri olan Karabüklü Uzman Çavuş Umut Aytekin, saldırı öncesi babası ile görüntülü görüşme yapmış. Babası ile telefonla görüntülü görüşme yaptıktan kısa bir süre sonra DEAŞ örgütü tarafından yapılan saldırı sonrası şehit düşen Aytekin'in naaşı, sabah saatlerinde Gaziantep'te yapılan törenin ardından askeri uçakla Ankara Etimesgut Askeri havaalanına oradan da karayolu ile tören yapılmak üzere Karabük'e getirilmek üzere hareket etti.Öte yandan İkindi namazını müteakip Karabük Kent meydanında düzenlenecek askeri tören öncesi Karabük Beleyesi ekipleri kent meydanını yıkayarak etrafını Türk bayrakları ile donattı.(Yasin Erdem/İHA)