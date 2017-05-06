06.05.2017 18:26:05

4. Dünya Gökoğuz Kongresi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongreye gönderdiği mesaj, Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Hulusi Kılıç tarafından okundu- Erdoğan: 'Gökoğuzların, Moldova Cumhuriyeti'nin bir parçası olarak kültürel kimliklerini koruyarak kendi yurtlarında özgürce güven ve huzur içinde yaşamalarına büyük önem veriyoruz'- 'Soydaşlarımızın uluslararası alanda örnek teşkil eden özerkliklerinin korunması, geliştirilmes

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gökoğuzların, Moldova Cumhuriyeti'nin bir parçası olarak ve kültürel kimliklerini koruyarak kendi yurtlarında özgürce, güven ve huzur içinde yaşamalarına büyük önem verdiklerini bildirdi.

Erdoğan, Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi'nin başkenti Komrat'ta düzenlenen 4. Dünya Gökoğuz Kongresi'ne bir mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Hulusi Kılıç tarafından okundu.

Erdoğan, mesajında, bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen kongrenin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Dünya'nın dört bir ucundan gelerek Komrat'ta toplanan, birlik, beraberlik ve dayanışma sergileyen soydaş Gökoğuz halkına saygılarını ileten Erdoğan, kongereye davetleri için teşekkür etti.

Erdoğan, kongreye katılmayı, soydaş vatandaşlarla hasret gidermeyi çok arzu ettiğini ancak önceden planlanmış programlar nedeniyle bunu gerçekleştiremediğini belirtti.

Aynı mekanı paylaşamasa da gönüllerinin Gökoğuzlu soydaşlarla olduğunun bilinmesini isteyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemizi temsilen Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın kongreye iştirak etmesi sizlere, Gökoğuz halkına ve toplantınıza verdiğimiz değerin en güzel ifadesidir. Gökoğuzların, Moldova Cumhuriyeti'nin bir parçası olarak kültürel kimliklerini koruyarak kendi yurtlarında özgürce güven ve huzur içinde yaşamalarına büyük önem veriyoruz. Soydaşlarımızın uluslararası alanda örnek teşkil eden özerkliklerinin korunması, geliştirilmesi ve ekonomik kalkınmalarının sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de Gökoğuz Yeri'nin kalkınması gelişmesi ve refah düzeyinin yükselmesi için verdiğimiz desteğe devam edeceğiz.

Türkiye ile Moldova arasında kadim bir dostluk köprüsü oluşturan Gökoğuz Yeri ile ilişkilerimizin daha da güçleneceğine inanıyorum. Bir kez daha 4. Dünya Gökoğuz Kongresi'nin başarılı geçmesini diliyor, toplantıya teşrif eden soydaşlarımıza sevgi ve saygılarımız sunuyorum."



