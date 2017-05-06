06.05.2017 18:06:12

4. Dünya Gökoğuz Kongresi

Moldova Başbakanı Filip:- 'Bizim için en önemli yardım yatırımdır'- Gökoğuz Özerk Yeri Başkanı Vlah:- 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'dan yardım istedik. Türkiye bize hemen yardım etti'

Moldova Başbakanı Pavel Filip, Türkiye'nin Gökoğuz Özerk Yeri'ne yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür ederek, "Ama bizim için en önemli yardım yatırımdır. Moldova'yı yatırım için cazip hale getirmemiz gerekiyor." dedi.

Filip, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı 4. Dünya Gökoğuz Kongresi'nde bir konuşma yaptı.

Moldova hükümeti ve Gökoğuz Özerk Yeri arasındaki meselelerin esasında tüm ülke genelinde olduğunu belirten Filip, "Bizim problemlerimiz Washington, Brüksel, Ankara veya Moskova'da değil, bizim içimizde. Ve bütün bu problemler Washington, Brüksel, Ankara, Moskova'da çözülemez. Bunları hep birlikte çözmemiz lazım." diye konuştu.

Türkiye'nin Gökoğuz Özerk Yeri'ne yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür eden Filip, "Ama bizim için en önemli yardım yatırımdır. Moldova'yı yatırım için cazip hale getirmemiz gerekiyor. Böylece hem yeni iş yerleri açılır hem de bütçeye vergilerden para girer. Böylece yatırımlar için imkanlarımız olacaktır. Bunları yaptıktan sonra halkımız ülkemizdeki hayatın iyileştiğini görecektir." ifadelerini kullandı.

Gökoğuz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, bölgede yeni iş yerleri açılması gerektiğini belirterek, istihdamın bölge halkını vatanında tutması için önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin TİKA aracılığı ile bölgeye yardım ettiğini hatırlatan Vlah, "Yaşadığımız doğal afet sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'dan yardım istedik. Türkiye bize hemen yardım etti." dedi.

Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gökoğuz Özerk Yeri'nde yaşayan Oğuz boyuna mensup halka Gökoğuz adı veriliyor. Moldova parlamentosunun 1994'te Gökoğuzlara özerklik tanıyan yeni anayasayı kabul etmesiyle Gökoğuz Yeri'nin özerkliği, Moldova hükümeti tarafından resmen tanınmıştı. 200 bine yakın nüfusa sahip Gökoğuz Özerk Yeri'nde tüm etkinlikler Gökoğuz dilinde yapılıyor.

