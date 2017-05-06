06.05.2017 16:42:48

4. Dünya Gökoğuz Kongresi

Başbakan Yıldırım: (1) - 'Sahip olduğumuz kardeşlik ruhunun en güzel örneği, son 6 yıldır ülkemizde yaşanıyor. Suriye'den, Irak'tan savaştan, çatışmadan kaçan, hayatını kurtarmak için evini, yurdunu terk eden mazlumlara Türkiye kucak açıyor'- 'Bugün dünya üzerinde her 5 mülteciden biri Suriyeliyse her 5 Suriyeliden 3'ü de bizim misafirimiz. Bizim topraklarımızda hayatını sürdürüyor. Sadece y

Başbakan Binali Yıldırım, "Sahip olduğumuz kardeşlik ruhunun en güzel örneği son 6 yıldır ülkemizde yaşanıyor. Suriye'den, Irak'tan savaştan, çatışmadan kaçan, hayatını kurtarmak için evini, yurdunu terk eden mazlumlara Türkiye kucak açıyor." dedi.

Başbakan Yıldırım, Komrat Kültür Merkezi'nde düzenlenen "4. Dünya Gökoğuz Kongresi"ndeki konuşmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu toplantıya gelmeyi çok arzu ettiğini, fakat programı uymadığı için katılamadığını aktararak başladı.

"İnşallah bir sonraki toplantıda Sayın Cumhurbaşkanımız sizlerle beraber olacak." diyen Yıldırım, bu kongrede bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Yıldırım, "Biliyorum ki burada hiçbir katılımcı kendisini misafir olarak görmüyor. Gagavuzya kimimiz için ev, kimimiz için vatan, kimimiz için ise uzak coğrafyalardan gelip ziyaret etme arzusuyla tutuştuğumuz bir baba ocağı." ifadelerini kullandı.

Gökoğuz Yeri'nin beraber ve komşu olarak yaşadığı diğer toplumlarla kader birliği yapmış halkın vatanı olduğunu ifade eden Yıldırım, "Gagavuzya bizim için, Türkiye için aynı şekilde önemlidir. Zira burası aynı dili, kültürü paylaştığımız soydaşlarımızın yaşadığı yerdir. Gagavuzya ayrıca dost ve kardeş olarak addettiğimiz komşumuz Moldova ile aramızdaki kan bağıdır. Bu da ülkelerimizi birbirine daha çok yakınlaştırmaktadır." diye konuştu.

- "Moldova da Gagavuzya da aynıdır, candır, kardeştir, canandır"

Başbakan Yıldırım, "Türkiye'den buraya gelen herkes, hele benim gibi çocukluğunu Anadolu'nun derinliğinde geçirmişse sizlerde kendinden çok şey bulduğunu hissediyor. Konuştuğumuz dil aynı. Yaşam ve geleneklerimiz ortak. Hayat şiirlerimiz farklı sayfalara yazılmış olsa da nakaratlar hep aynı." dedi.

Aynı hafızaya, dile, kültüre ait olmanın yanında, aynı gönül coğrafyasının insanları olduklarını aktaran Yıldırım, "Bu topraklar bizlere yabancı değil. Bizler de sizlere yabancı değiliz. Bizim için Kafkaslar, Balkanlar, Ortadoğu ne ise Moldova da Gagavuzya da aynıdır, candır, kardeştir, canandır." değerlendirmesinde bulundu.

Kardeşlik ruhunun en güzel örneğinin son 6 yıldır Türkiye'de yaşandığını dile getiren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye'den, Irak'tan savaştan, çatışmadan kaçan, hayatını kurtarmak için evini, yurdunu terk eden mazlumlara Türkiye kucak açıyor. Bugün dünya üzerinde her 5 mülteciden biri Suriyeliyse, her 5 suriyeliden 3'ü de bizim misafirimiz, bizim topraklarımızda hayatını sürdürüyor. Sadece yakın coğrafyamıza değil, dünyanın neresinde olursa olsun gözünün yaşı yüzünü yıkayanın yanında olmaya, o yaşları silmeye gayret ediyoruz."

- "Bu ziyaretler sadece resmi ve diplomatik ziyaretler değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhuriyet tarihinde 23 Afrika ülkesini ziyaret eden ilk lider ünvanına sahip olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Bu ziyaretler sadece resmi ve diplomatik ziyaretler değil, gidilen her yerde, ayak bastığımız her toprakta mağdurun, mazlumun sesine kulak veren, bu sesi dünya toplumuna duyurmaya çalışan bir ülke konumundayız. İnşallah bundan sonra da gönül coğrafyamızın sınırları içerisinde sizin gibi kardeşlerimizin arasına niceleri katılmış olacak." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, Moldova Başbakanı Pavel Filip ve Gagavuzya Başkanı İrina Vlah ile çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktararak, toplantıda Moldova-Türkiye ilişkilerini, Moldova içerisinde Özerk Gökoğuz Yeri'ni kalkındırılması, geliştirilmesi için yapılacak projeleri, kurulacak sanayi sitelerini, sağlık, eğitim tesislerini etraflıca konuştuklarını kaydetti.

Ortaklaşa yapılacak çok önemli işler olduğuna işaret eden Yıldırım, şunları söyledi:

"Bugün bu önemli toplantıya Sayın Cumhurbaşkanı İgor Dodon beyefendinin de katılmış olması, buradaki toplantının önemini daha da arttırmaktadır. Bu ayın 22'sinde Türkiye'nin, Cumhurbaşkanlığımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Karadeniz Ekonomik İş Birliği Zirvesi'nde, Moldova Cumhurbaşkanı Sayın İgor Dodon ve Cumhurbaşkanımız bir araya gelecek ve iki ülke arasındaki ilişkilerin Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey seviyesine çıkarılması kararlaştırılacak."

Yıldırım, esasen kendisinin gerçekleştirdiği resmi ziyarette prensip olarak bu kararın Başbakan Filip ile alındığını da bildirdi.

- "Birlikte güçlü olacağız"

Başbakan Yıldırım, konuşmasında 1930'lu yıllarda büyükelçilik yapan ve Gökoğuz Yeri'ne önemli hizmetlerde bulunan Hamdullah Suhpi'ye ilişkin çeşitli anektodları paylaşarak, Suphi'nin 1922'de Kafkasya, Buhara ve Semerkand'ı içine alan büyük bir tur yaptığını ve bu turun bitiminde Türk milletinin ortak vatanını "Asya'nın en yüksek yaylaları" olarak tanımladığını anlattı.

Yıldırım, Suphi'nin yüksek yaylalardan kuzeye Sibirya'ya, doğuya Hindiçin bölgesine, güneye Ganj ve İndus bölgesine, batıya Hazar havzasına akan nehirlere işaret ederek, "Bu nehir istikametleri aynı zamanda bu milletin muhaceret istikametlerini de göstermektedir. Türkler, şimale gittiler, bir kol şarka, bir kol cenuba, bir kol Hind'e, bir kol da garba gitti." dediğini ifade etti.

Bugün Türkiye'nin konuşlu olduğu Anadolu'nun, bu nehrin garbına ulaştığı noktalardan birinin de Gökoğuz Yeri olduğunu belirten Yıldırım, "Hepimizin kökeni aynı sudur. Bizler aynı elin parmakları, aynı bedenin organları, aynı atanın torunlarıyız. Bu itibarla biz, iyi günde de, kötü günde de hep beraber olacağız. Birlikte olacağız, kardeş olacağız, birlikte güçlü olacağız. Çünkü kardeşiz, kardeşliğimizin kökleri tarihin derinliklerinde olduğu gibi dalları ortak geleceğimizin ufuklarındadır." şeklinde konuştu.

Yıldırım, Türklerin dünyanın dört bir yanına yayıldığına ve bugünkü kongrede de 20 ülkeden Gagavuz temsilcilerinin bulunduğuna dikkati çekerek, kongreye katılan Türkiye, Rusya, Belarus, Ukrayna, Azerbaycan, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Kanada, Amerika gibi ülkelerden gelen temsilcileri sevgiyle selamladığını söyledi.

(Sürecek)