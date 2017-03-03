03.03.2017 19:28:43

'4. CNR Uluslararası Kitap Fuarı'

Fuarda kitap mühürlerinin yanı sıra nostaljik radyo, ahşap defterler ve hakim tokmağı gibi aksesuarlar da ilgi gördü

Pozitif Fuarcılık ve Basın Yayın Birliğince düzenlenen "4. CNR Uluslararası Kitap Fuarı"nda kitap mühürleri kitapseverler tarafından ilgi görüyor.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu fuarda, "Kitap Damgası" adlı şirketin kurucusu Fatih Kılıçarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gördükleri ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Kılıçarslan, kitapseverlerin, başkalarına ödünç verdikleri kitabın kendisine ait olduğunu hatırlatmak amacıyla ad, soyad, imza yerine bir mühür basmayı tercih ettiklerini söyledi.

İlk kez uluslararası bir fuara katıldıklarını aktaran Kılıçarslan, "Kitap damgasını ilk başlarda ticari bir fikir olarak düşünmedik. Kendi kişisel kütüphanemiz adına yapmak için başlamıştık. Daha sonra sosyal medyada mühürleri paylaşınca, olumlu anlamda tepkiler aldık ve üzerinde çalışarak modelleri genişlettik." dedi.

- 300 ayrı model

Kılıçarslan, mühür çeşitlerinde standart 300 modelin olduğunu belirterek, "Standartların haricinde kişiye özel mühürler de yapılıyor. Onun haricinde Osmanlıca mühürler var. Sülüs hat ya da talik hat ile yapılan mühürler de çok ilgi görüyor." ifadelerini kullandı.

Osmanlıca mühürlere ilahiyatçıların, edebiyatçıların ve Arapların ilgi gösterdiğini kaydeden Kılıçarslan, sedef işlemeli, özel bir işçilik ve malzemeyle üretilen akrilik çalışmalarının da olduğunu dile getirdi.



Fatih Kılıçarslan, bazı firmaların toplu alım yaptığını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Kitap fuarındaki katılımcılar ve yayıncılar hediye etmek amacıyla sipariş veriyorlar. Daha önce Kocaeli Kitap Fuarı'na katılan yazarlara belediye tarafından hediye edilmişti. Hediyelik olarak da kullanılan bir şey. Firmalar, belediyeler bunları promosyon amaçlı kullanabiliyorlar. Mühürler ahşap kutu eşiliğinde veriliyor. Biz bunu kurumsal olarak da 3-4 yıldır yapmaktayız."

Fuarda mühürlerin yanı sıra nostaljik radyo, ahşap defterler ve hakim tokmağı gibi aksesuarlar da ilgi gördü.