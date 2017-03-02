02.03.2017 16:44:53

'4. CNR Uluslararası Kitap Fuarı'

Yazar Umurca:- 'Peygamber Efendimiz'in hayatında gizli kalan hiçbir yön yok. Yeniden bir şey ortaya çıkarak durum da yok. Burada önemli olan günümüz insanına, ona hitap edecek şekilde yansıtıp verebilmek. İnşallah başarmışızdır'

Yazar Mehmet Oğuz Reha Umurca, "4. CNR Uluslararası Kitap Fuarı" kapsamında okurlarıyla bir araya geldi.

Umurca, Pozitif Fuarcılık ve Basın Yayın Birliğince düzenlenen Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu fuardaki Yeni Asya Neşriyat Standında, "Alemlere Rahmet Peygamberimizin Hayatı" adlı iki ciltlik eserini imzaladı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Umurca, eserini Bediüzzaman Said Nursi'nin "Risale-i Nur Külliyatı" öncülüğünde ele aldığını ve o bakış açısıyla yazdığını söyledi.

Umurca, eserin bugünün insanına Kur'ani bakış açısı kazandırdığını belirterek, "Resulullah'a da o bakış açısıyla nasıl bakarız ve günümüze onu nasıl yansıtırız? Bu soruyu açıklayan bu eseri, iki yıl süren bir çalışmayla hazırladım." dedi.

Eseri hazırlarken eski kaynakları da gözden geçirdiğini kaydeden Umurca, "Kitabı, Risale-i Nur'un Peygamberimize bakışını yansıtacak şekilde, daha çok yorumlara dayalı olarak yazdım. Çünkü Peygamber Efendimiz'in hayatında gizli kalan hiçbir yön yok. Yeniden bir şey ortaya çıkarak durum da yok. Burada önemli olan günümüz insanına, ona hitap edecek şekilde yansıtıp verebilmek. İnşallah başarmışızdır." ifadelerini kullandı.

Umurca, toplumun kendi değerlerine hitap eden kitaplara ilgi gösterdiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Sadece CNR'da değil, TÜYAP'ta da fuar var. Tabii yıllardır devam eden bir organizasyon olmasından dolayı TÜYAP'a ilgi daha fazla ama CNR Kitap Fuarı da gittikçe ilgi kazanıyor. Biz 3 yıldır fuara katılıyoruz ve gözlemliyoruz. Ciddi anlamda da gittikçe oturacağı anlaşılıyor. Gerçekten okumak çok önemli. Allah herkese okuma aşkı versin. Okumadan bilgi sahibi olunmaz. Bilgi sahibi olmadan da fikir ve kanaat sahibi olunmaz."