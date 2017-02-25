25.02.2017 15:48:56

4. CNR Uluslararası Kitap Fuarı resmi açılışı

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı:- 'Edebiyat eserlerimizin yayımlanması için Türkiye dışında faaliyet gösteren yayınevlerine maddi destek sağlanmaktadır. Ayrıca yayıncılık dünyasının uluslararası sisteme entegrasyonu için çalışmalarımızı sürdürüyor, materyal satın almalarıyla destek oluyoruz'

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Edebiyat eserlerimizin yayımlanması için Türkiye dışında faaliyet gösteren yayınevlerine maddi destek sağlanmaktadır. Ayrıca yayıncılık dünyasının uluslararası sisteme entegrasyonu için çalışmalarımızı sürdürüyor, materyal satın almalarıyla destek oluyoruz." dedi.

Avcı, CNR Expo Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu 4. CNR Uluslararası Kitap Fuarı'nın açılışında konuştu.

Fuarın kültür ve eğitim dünyasına önemli katkılar sunacağını belirten Avcı, fuarda onur konukluğunun karikatürist Hasan Aycın'a verildiğini anımsattı.

Avcı, fuarın ana temasının "15 Temmuz" olduğunu dile getirerek, "Demokrasi mücadelemizin daha iyi idrak edilmesi bakımından büyük önem arz ettiğini bir kez daha belirmek istiyorum. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum." diye konuştu.

Fuarın etkinlik ve yayınevi sayısı bakımından ulaştığı yüksek seviyeye dikkati çeken Avcı, yayıncılık alanına da büyük katkılar sunacağını kaydetti.

Nabi Avcı, bakanlığın başlattığı Edebiyat Eserlerini Destek Projesi'ni de hatırlatarak, şunları söyledi:

"Gençlere yönelik projeler desteklenmektedir. Edebiyat eserlerimizin yabancı yerlerde yayımlanması için Türkiye dışında faaliyet gösteren yayınevlerine de maddi destek sağlanmaktadır. Ayrıca yayıncılık dünyasının uluslararası sisteme entegrasyonu için uluslararası yayın alanlarında çalışmalarımızı sürdürüyor, materyal satın almalarıyla destek oluyoruz."

Avcı, 2002'de kütüphanelerde sadece 123 çeşit süreli yayına abonelik gerçekleştirildiğini aktararak, "2017 itibariyle bu sayı 301'e ulaşmıştır. Bunun için ayrılan kaynaksa 2002'de 500 bin lirasıyken bu rakam bugün 6 milyon lirayı aşmıştır." dedi.

Kütüphanelerdeki kitap varlığı ve koleksiyon zenginliğinin önemli ölçüde arttığını ifade eden Avcı, bu kapsamda sağlanan birçok destekle Türk yayıncılığının son 10 yılda 3 kattan daha fazla büyüdüğünü vurguladı..

Bakan Avcı, Türkiye'de düzenlenen kitap fuarlarının ideolojik yaklaşımlardan uzak olması gerektiğine dikkati çekerek, "Yayın dünyamızın bütün renklerini, bütün görüşlerini bir araya getiren geniş bir yelpazede samimi buluşmalara vesile olacak bir anlayışla düzenlenmesi fuarcılığın temel gayesi olmalıdır. Bunun için de sadece yayıncılığın temel ilke ve ölçülerinden hareket eden fuarlara ihtiyacımız var. CNR Kitap Fuarı'nın bu alanda başarılı bir örnek oluşturacağını ümit ediyorum." şeklinde konuştu.



