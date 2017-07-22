22.07.2017 15:19:03

38.7 kilo eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada 38 kilo 730 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Tuşba ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi Nedimbey Sokak üzerinde park halindeki bir araçta arama yapıldığı belirtildi. "Lisa" isimli narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı aramada, 47 adet paket halinde 38 kilo 730 gram eroin maddesi ele geçirildi.



Olayla ilgili N.O., M.Y. ve İran vatandaşı S.A.D., "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek" suçundan gözaltına alındı. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.