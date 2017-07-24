24.07.2017 15:38:18

37 bin 271 sürücüye ceza

İstanbul genelinde 3 ile 16 Temmuz tarihleri arasında polisin gerçekleştirdiği denetimlerde, kurallara uymayan 37 bin 271 sürücüye ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre, 3 Temmuz Pazartesi ile 16 Temmuz Pazar tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda, kurallara uymayan sürücülere milyonlarca lira para cezası kesildi. Eksikliği görülen binin üzerinde araç trafikten men edilirken, en yüksek ceza 3 bin 407 ile hız sınırını ihlalden geldi.



Trafik kazalarının en aza indirilmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst düzeye çıkarılmasını amaçlayan uygulamalar ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün paylaştığı veriler şöyle:



"3 bin 235 araç sürücüsüne trafik işaret ve işaretçilerine uymamaktan, 3 bin 407 araç sürücüsüne hız sınırını ihlalden, Bin 303 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 303 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, Bin 141 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 8 bin 684 araç sürücüsüne hatalı park nedeniyle, 308 araç sürücüsüne fazla yolcu taşımaktan, 417 ağır taşıt sürücüsü ile firmaya taşıma limiti üzerinde yük taşımak ve tonaj sınırını aşmaktan, 406 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 344 araç sürücüsüne korsan taşımacılık yapmaktan, 273 yolcuya korsan araç taşımacılığından hizmet almaktan, 538 motosiklet sürücüsüne kasksız araç kullanmaktan, 548 araç sürücüsüne trafikte hatalı şerit değiştirmekten, 16 bin 362 araç sürücüsüne 'Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer ilgili maddelerini ihlalden, Toplam 37 bin 271 sürücüye cezai işlem yapılmıştır."



Söz konusu denetimlerin, trafik kazalarının en aza indirilmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst düzeye çıkarılmasının amaçlandığı kaydedildi.