02.03.2017 07:47:57

36. ANATO Turizm ve Ticaret Fuarı başladı

Fuarın açılışını yapan Kolombiya Devlet Başkanı Santos, FARC'ın bugün itibarıyla fiziki olarak silah bırakmaya başlayacağını açıkladı- Türkiye'nin de temsil edildiği fuarda, Arjantin bu yılın 'onur konuğu' olarak yer alıyor

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) bugünden itibaren silah bırakmaya başlayacağını bildirdi.

Kolombiya Seyahat ve Turizm Acenteleri Birliğinin başkent Bogota'da bu yıl 36'ncısını düzenlediği fuarın açılışında konuşan Santos, hükümet güçleri ile FARC arasında yarım yüzyıldan fazla süren çatışmanın bittiğinin bazı kesimler tarafından hala tam farkına varılmadığını söyledi.

"FARC bugün fiziki olarak silah bırakmaya başlıyor." diyen Nobel Ödüllü Devlet Başkanı Santos, ülkesinde "kurban üreten bir fabrika" olarak nitelediği savaşın bittiğini ve artık son 40 yılın en sakin günlerini yaşadıklarını ifade etti.

Öte yandan, FARC'ın bugün başlaması beklenen silahsızlanma sürecine ilişkin Birleşmiş Milletler Kolombiya Misyonundan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Daha önce de örgütün silah bırakması ve topluma geri dönme süreci için hazırlanan 26 bölgenin tamamında altyapı çalışmalarının bitmediğine dair tartışmalar yaşanmıştı.

- ANATO Turizm ve Ticaret Fuarı

Corferias Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlayan fuarda Türkiye de başta Türk Hava Yolları ve bazı tur acenteleri olmak üzere geniş bir katılımla temsil ediliyor.

Arjantin'in bu yıl "onur konuğu" olduğu fuarda özellikle Latin Amerika'dan yaklaşık 40 ülke ve Kolombiya'daki 32 yönetim bölgesi yer alıyor.

Katılımcıların birçoğunun yerel kıyafetleriyle renkli görüntüler oluşturduğu fuar yarın sona erecek.