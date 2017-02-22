22.02.2017 11:47:28

350 bin adet fidan ücretsiz dağıtıldı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, üç ilde 350 bin adet fidanı ücretsiz dağıttı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, üç ilde 350 bin adet fidanı ücretsiz dağıttı.Türkiye genelinde vatandaşlara fidan desteği veren Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 2016 yılında Zonguldak, Bartın ve Karabük'te 350 bin adet fidan ücretsiz dağıtıldı. Ücretsiz dağıtılan fidanlar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.2016 yılı içinde Zonguldak'ta 210 bin, Karabük'te 95 bin ve Bartın'da da 45 bin adet fidanı ücretsiz dağıtan Bakanlık, 2017 yılında da bu üç ilde 500 bin adet fidanın ücretsiz dağıtılmasını planlıyor."Ülkemizi yeşile bezemeye devam edeceğiz"Ücretsiz fidan dağıtımları ile orman sevgisi ve tabiat konularında farkındalık oluşturmak istediklerini ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu "Evlerden mezarlıklara, camilerden okul bahçelerine kadar her yeri ağaçlandırıyoruz. Orman teşkilatımızca yürütülen bu çalışmalar sayesinde çocuklarımızın daha yeşil ve daha güzel bir tabiatta yaşamasına vesile olmayı hedefliyoruz. Bu yıl da fidanlarımızı 7'den 70'e bütün vatandaşlarımızla buluşturmaya ve ülkemizi yeşile bezemeye devam edeceğiz" dedi.