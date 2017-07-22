22.07.2017 12:55:55

331 bin adet sahte avro banknot piyasadan çekildi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yılın ilk yarısında 331 bin adet sahte avro banknotun dolaşımdan çekildiğini açıkladı.

ECB'den yapılan açıklamada, bu yılın ilk altı aylık döneminde 331 bin adet sahte avro banknotun dolaşımdan çıkarıldığı ve dolaşımdan çekilen sahte avro banknot sayısının 2016'nın ikinci yarısına kıyasla azaldığı kaydedildi.

Sahte banknotun ele geçme ihtimalinin çok düşük olduğu vurgulanan açıklamada, "Sahte banknotların sayısı, çok istikrarlı şekilde artan dolaşımdaki gerçek banknotların sayısına kıyasla çok düşük kalmaktadır." denildi.

2016 yılında dolaşımdaki avro banknotlarının sayısının yüzde 7 ve değerinin yüzde 3,9 arttığı belirtilen açıklamada, şu anda piyasada toplamda 1,1 trilyon avroyu aşan 20 milyar adetten fazla avro banknot bulunduğuna işaret edildi.

2017'nin ilk çeyreği boyunca en fazla taklit edilenlerin 20 ve 50 avroluk banknotlar olduğu, bunların toplam sahte avro banknotların yüzde 85'ini oluşturduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, sahte banknotların yüzde 96,7'sinin Avro Bölgesi ülkelerinde, yaklaşık yüzde 2,3'ünün Avro Bölgesi dışındaki Avrupa Birliği ülkelerinde ve yaklaşık yüzde 1'inin de dünyanın diğer bölgelerinde bulunduğu kaydedildi.