28.02.2017 18:56:17

330 sanıklı darbe girişimi davasının ilk celsesi görüldü

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturmalar çerçevesinde Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli 245'i tutuklu 330 sanık hakkında açılan davanın ilk celsesi görüldü. Savunma yapan tutuklu sanıklar, terör saldırısı bahanesiyle kışladan çıkarıldıklarını ve darbeden haberleri olmadıklarını öne sürdü.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturmalar çerçevesinde Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli 245'i tutuklu 330 sanık hakkında açılan davanın ilk celsesi görüldü. Savunma yapan tutuklu sanıklar, terör saldırısı bahanesiyle kışladan çıkarıldıklarını ve darbeden haberleri olmadıklarını öne sürdü.Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi kampüsü içerisine yeni inşa edilen duruşma salonunda görülen davanın ilk celsesine sanıklar, taraf avukatları, müştekiler, milletvekilleri, basın mensupları ile izleyiciler katıldı. Duruşmanın ilk gününde önce kursiyer askerlerin savunmaları alındı. Toplamda 48 kursiyer asker savunma yaptı. Savunma yapan sanıklar, darbeden haberlerinin olmadığını öne sürerek, komutanları tarafından terör saldırısı olduğu gerekçesiyle kışladan çıkartıldıklarını belirttiler. Sanıklar, kışladan çıkmalarının ardından vatandaşların hiçbir tepkisinin olmadığını, Polatlı Merkez Camii'ne girişlerinde bazı vatandaşların tepkisiyle karşılaştıklarını, ardından da kışlaya döndüklerini ifade ettiler. Mahkeme başkanı, tutuklu sanıklardan Volkan Hamidi'ye üzerinde bulunan 1 doları sordu. Hamidi, 1 doların bir arkadaşının düğününden kalma olduğunu iddia ederek, o günden bu yana cüzdanında taşıdığını ifade etti.48 sanığın savunmasının alınmasının ardından mahkeme heyeti, davanın bugünkü celsesini bitirdi. Davaya yarın devam edilecek.