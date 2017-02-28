28.02.2017 10:04:12

330 sanıklı darbe girişimi davası başladı

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturmalar çerçevesinde Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli 330 sanık hakkında açılan davanın ilk celsesi başladı.

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Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturmalar çerçevesinde Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli 330 sanık hakkında açılan davanın ilk celsesi başladı.Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Kampüsü içerisine yeni inşa edilen duruşma salonunda görülen davanın ilk celsesine sanıklar, taraf avukatları, müştekiler, basın mensupları ve izleyiciler katıldı. Davanın görüleceği duruşma salonunun etrafında ve içerisinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Duruşma salonuna telefon ve bilgisayar gibi elektronik aletler alınmazken, polis ve jandarma ekipleri, duruşma salonuna giden yol üzerinde arama noktası oluşturarak araçları ve kişileri arıyor. Sivil araçların ise duruşmanın görüleceği alanın yakınına girmesine izin verilmiyor. Zırhlı araçlar ve TOMA'lar hazır bekletilirken, duruşma salonunun çatısında keskin nişancılar bulunuyor.İddianamede, aralarında eski Topçu ve Füze Okul Komutanı Tümgeneral Osman Ünlü, eski 58. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Aygün, eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı Teşkilat Şube Müdürlüğünde görevli Kurmay Albay Bilal Akyüz'ün de bulunduğu 330 sanığın 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "terör örgütü üyesi olmak" ve "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından ayrıca hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, müşteki sıfatıyla yer alıyor.