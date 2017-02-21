21.02.2017 11:33:25

33 yıllık belediye binasının yıkımı başladı

Yapımına 1984 yılında dönemin Belediye Başkanı rahmetli Hüsnü Başat tarafından başlanan, yaklaşık 33 yıllık Tekirdağ Belediyesi ve en son olarak da Büyükşehir Belediyesi binası olarak kullanılan binanın yıkımı başladı.

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Yapımına 1984 yılında dönemin Belediye Başkanı rahmetli Hüsnü Başat tarafından başlanan, yaklaşık 33 yıllık Tekirdağ Belediyesi ve en son olarak da Büyükşehir Belediyesi binası olarak kullanılan binanın yıkımı başladı.Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Poyraz ve Emlak İstimlak Daire Başkanı Yüksel Özdal ile beraber yıkım işlemini başlatmak için gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, binanın hem depremsellik, hem de meydan projesi nedeniyle yıkıldığını söyledi. Binanın altına yaklaşık 500 aracı alacak katlı otopark yapılacağını hatırlatan Başkan Albayrak, proje kapsamında sırayla o bölgede bulunan yapıların da yıkılacağını belirtti.Tekirdağ Büyükşehir Belediye binasının yıkımının Mart ayı sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.