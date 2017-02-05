SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
321 hedef vuruldu: 13 terörist öldürüldü
06.02.2017 08:44:05

321 hedef vuruldu: 13 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatının 167'nci gününde, karadan ve havadan 321 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik atış yapıldığını,

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatının 167'nci gününde, karadan ve havadan 321 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik atış yapıldığını, operasyonlar sonucu 13 DEAŞ'lı teröristin öldüğünü, 8 teröristin ise yaralandığını açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan "FIRAT Kalkanı Harekâtı" ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM'nin DEAŞ'la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir" denildi.

Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan ve havadan yoğun ateş desteği ile planlı harekâtın icrasına devam edildiği vurgulanarak, hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 256 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak, DEAŞ TÖ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alındığı kaydedildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından; Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 65 DEAŞ terör hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 59 bina, 4 karargâh binası ve 2 kontrol noktasının imha edildiği bildirildi.

İcra edilen hava harekâtı ve çatışmalarda toplam 13 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hâle getirildiği, 8 DEAŞ terör örgütü mensubunun ise yaralandığı ifade edildi.

DEAŞ TÖ'nden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan, patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 24 EYP'nin imha edildiği, harekâtın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 704 EYP ve 57 mayının kontrollü olarak etkisiz hâle getirildiği belirtildi.

Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri aldığı ve bu konuda azami hassasiyet gösterdiği vurgulandı.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Denizli'de FETÖ operasyonu
Denizli'de FETÖ operasyonu
Denizli’nin Acıpayam ilçesinde, 6 kişi FETÖ'den gözaltına alındı.
06.02.2017 09:18:28
Araçlar birbirine girdi: 2 yaralı
Araçlar birbirine girdi: 2 yaralı
Adana’da karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
06.02.2017 09:13:40
Trump'tan NATO'ya iş birliği taahhüdü
Trump'tan NATO'ya iş birliği taahhüdü
ABD Başkanı Trump NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve Yeni Zelanda Başbakanı Bill English ile görüştü.
06.02.2017 09:11:14
İstanbul'da PKK operasyonu
İstanbul'da PKK operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
06.02.2017 09:04:48
Volkan Demirel: 'Ne ayılığımız kaldı...'
Volkan Demirel: 'Ne ayılığımız kaldı...'
Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’ı 1-0 yenerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe’de takım kaptanı Volkan Demirel, maç sonunda konuştu.
05.02.2017 23:14:26
Şenol Güneş üzerlerine yürüdü!
Şenol Güneş üzerlerine yürüdü!
Ziraat Türkiye Kupası'nde oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde gerginlik maçın önüne geçti.
05.02.2017 22:17:02
Yunanistan’da Türk Konsolosluğuna boyalı saldırı
Yunanistan’da Türk Konsolosluğuna boyalı saldırı
Yunanistan’da, Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosluğu’nun dış duvarlarına ve valusuna bir grup tarafından boya şişeleri atıldı.
05.02.2017 22:08:01
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Lazkiye'de 5 Rus askeri öldü
Lazkiye'de 5 Rus askeri öldü
ÖSYM şifresini kuzeniyle paylaştı, hayatı karardı!
ÖSYM şifresini kuzeniyle paylaştı, hayatı karardı!
İngiliz Economist FETÖ'cülere ağlıyor!
İngiliz Economist FETÖ'cülere ağlıyor!
Işık: 7’si general 149 asker firarda
Işık: 7’si general 149 asker firarda
Trump, Balkanlar'ı Rusya'ya mı bırakacak?
Trump, Balkanlar'ı Rusya'ya mı bırakacak?
İstanbul'a kar yağışı uyarısı
İstanbul'a kar yağışı uyarısı
Trump: ABD masum mu?
Trump: ABD masum mu?
Meral Akşener'den referandum açıklaması
Meral Akşener'den referandum açıklaması
Ziraat Bankası, PTT, BİST ve BOTAŞ'ın hisseleri Varlık Fonu'na devredildi
Ziraat Bankası, PTT, BİST ve BOTAŞ'ın hisseleri Varlık Fonu'na devredildi
NATO'dan kritik Irak kararı
NATO'dan kritik Irak kararı
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları