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31 vekile kötü haber: Meclise sunuldu
31 vekile kötü haber: Meclise sunuldu
16.07.2017 14:05:12

31 vekile kötü haber: Meclise sunuldu

31 milletvekiline ait 43 dokunulmazlık dosyası Meclis Başkanlığına sunuldu. Böylece Meclise gelen dosya sayısı 246'ya ulaştı.

HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş ile TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 31 milletvekiline ait 43 dokunulmazlık dosyası Meclis Başkanlığına sunuldu.

Demirtaş ve Buldan'ın yanı sıra, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkereleri TBMM Anayasave Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy, HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, HDP Batman Milletvekili Saadet Becerekli, HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü, HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan."

Gelen dokunulmazlık dosyalarına göre, en fazla fezlekesi bulunan milletvekili HDP'li Saadet Becerikli. Becerikli'nin 5, HDP'li Aslan'ın 4, HDP'li Demirtaş ve HDP'li Başaran'ın 3'er, HDP'li İrmez'in ise 2 fezlekesi bulunuyor.

Son gelen 43 fezlekeyle birlikte Meclise ulaşan dosya sayısı 246 oldu.


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