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31 Temmuz 2017 gazete manşetleri

31 Temmuz 2017 gazete manşetleri




31 Temmuz 2017 gazete manşetleri
31 Temmuz 2017 gazete manşetleri

Suriye'deki savaş mağduru hayvanlar Türkiye'de
Suriye'deki savaş mağduru hayvanlar Türkiye'de
Suriye'de iç savaştan zarar gören Halep Hayvanat Bahçesi'nden alınarak 1'i dişi 2 aslan ve Sibirya kurdu cinsi 2 köpek daha hayvanat bahçesinden alınarak Bursa'ya getirildi. Bursa Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı ve Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen 2 aslan ve 2 köpeğin tedavisine başlandı. Burada sağlık kontrolünden geçen dişi aslanın gebe olduğu belirlendi.
Yenikapı'daki Kudüs mitinginden kareler
Yenikapı'daki Kudüs mitinginden kareler
İsrail'in Mescid-i Aksa ihlalleri ve 14 Temmuz'dan beri sürdürdüğü uygulamalar İstanbul'da protesto edilmeye devam ediliyor. Geride bıraktığımız günlerde Saraçhane'de düzenlenen iki ayrı mitingin arından bugün Saadet Partisi'nin organizasyonu ile Yenikapı'da bir miting daha düzenleniyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, söz konusu miting için futbolcu Ronaldo ve Filistin hassasiyeti bilinen Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya davet göndermişti.
İsrail bir kez daha Saraçhane'de protesto edildi
İsrail bir kez daha Saraçhane'de protesto edildi
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri, Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun katılımıyla protesto edildi. Park alanına Kubbetü's Sahra'nın maketi konuldu.
29 Temmuz 2017 gazete manşetleri
29 Temmuz 2017 gazete manşetleri

Kudüs'te direnişe Gazze'den destek
Kudüs'te direnişe Gazze'den destek
Gazze kentinde Cuma namazı sonrası bir araya gelen Filistinliler, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini protesto etti. İslami Direniş Hareketi'nin düzenlediği gösteriye katılanlar, Mescid-i Aksa'yı destekleyen sloganlar attı.
Mescid-i Aksa'da cuma!
Mescid-i Aksa'da cuma!
İsra polisi, 50 yaş altı erkeklerin Mescid-i Aksa’ya girişini yasakladı. Kudüs’ün surlarla çevrili Eski Şehir bölgesinde İsrail polisi konuşlandırıldı. İsrail polisi, ''Nablus Yolu'' üzerinde güvenlik noktası oluşturdu.
28 Temmuz 2017 gazete manşetleri
28 Temmuz 2017 gazete manşetleri

Filistinliler Mescid-i Aksa'ya böyle girdi
Filistinliler Mescid-i Aksa'ya böyle girdi
Mescid-i Aksa'nın tüm kapıları Filistinlilerin yoğun tepkisi üzerine açıldı, on binlerce kişi Harem-i Şerif'e işte böyle girmeye başladı.
Mescid-i Aksa'da dün gece!
Mescid-i Aksa'da dün gece!
İsrail Güvenlik Kabinesinin önceki gece verdiği kararla Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörleri söken polis, kapılarda kalan demir korkulukları da kaldırdı. Korkulukların kaldırılmasının ardından Mescid-i Aksa'nın Aslanlı (Esbat) kapısı önünde toplanan Kudüslüler, kutlama yaptı. Bariyerlerin yüklendiği kamyonet bölgeden uzaklaşırken vatandaşlar kutlama yaptı.
Lübnan'da çöp krizinde sona gelindi!
Lübnan'da çöp krizinde sona gelindi!
Lübnan'da aylar süren ve hükümeti zor durumda bırakan çöp krizi yapılan çalışmaların ardından tarihe karıştı. 2015'te eski çöp toplama merkezinin kapatılmasıyla sokaklara kadar taşan çöpler, ülkede geniş çaplı protestolara ve toplumsal gerginliğe sebep olmuştu. Fotoğraflarda, çöp krizi ülkedeki durumun öncesi ve sonrası görülüyor.
27 Temmuz 2017 gazete manşetleri
27 Temmuz 2017 gazete manşetleri


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