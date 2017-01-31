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31 Ocak 2017 gazete manşetleri
Hangi gazete ne yazdı? İşte günün öne çıkan manşetleri...
31 Ocak 2017 gazete manşetleri
Hangi gazete ne yazdı? İşte günün öne çıkan manşetleri...
Bu kadarına pes dedirten mimarlık hataları
Kimine göre mimari hata kimine göre tam bir fecaat! Kapısız balkonlar, merdivenli engelli tuvaletleri ve daha niceleri... İşte mimari felaketler...
Kayserispor - Fenerbahçe maçından sonra capsler patladı
Geçtiğimiz gün Kayserispor'un Fenerbahçe'yi 4-1 mağlup etmesi sonucu capsler havada uçuştu. İşte kırıp geçiren o capsler...
30 Ocak 2017 gazete manşetleri
Hangi gazete ne yazdı? İşte günün öne çıkan manşetleri...
29 Ocak 2017 gazete manşetleri
Hangi gazete ne yazdı? İşte günün öne çıkan manşetleri...
Darbecilerin yargılanacağı duruşma salonu hazır!
İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin 267 sanığın yargılamasının yapılacağı 654 kişi kapasiteli duruşma salonu yenilenerek hazır hale getirildi.
Anlam verilemeyen fotoğraflar
İnternet ortamında sıkça paylaşılan birbirinden komik ve ilginç fotoğraflar
Halepli mazlumların sığınağı: Cerablus
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden temizlenerek huzura ve güvenliğe kavuşan Cerablus'ta kurulan çadır kent, abluka altından kurtulan bin 200 Haleplinin sığınağı oldu.
Gazete Manşetleri (27.01.2017)
Gazete manşetleri bugün ne yazdı?
Zeki anne-babalardan müthiş çözümler
Anne ve babaların çocuklar için buldukları muhteşem çözümler...
Bu fotoğraflar Photoshop değil gerçek!
İnanılmaz kareler...
Whatsapp'a 3 yeni özellik geldi
Whatsapp'ta uzun süredir beklenen üç özellik bugün resmen telefonlara geldi. Artık arkadaşınıza fotoğraf gönderirken bakın neler yapabileceksiniz?
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