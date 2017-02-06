06.02.2017 10:34:51

3010 rakımlı Mehet Dağına zorlu tırmanış

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç, Bay köyünün güney batısında yer alan ve Torosların devamı olarak bilinen Mehet Dağına yaptıkları kış tırmanışının sona erdiğini söyledi.

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Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç, Bay köyünün güney batısında yer alan ve Torosların devamı olarak bilinen Mehet Dağına yaptıkları kış tırmanışının sona erdiğini söyledi.Gençlik Merkezi ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kiralanan araçla il merkezinden ayrılan 11 dağcı, Durankaya Tepesinde yürüyüşe geçerek yüksekliği 3010 metre olan Mehet Dağı zirvesine doğru hareket ettiler. 6 kilometreyi geçen parkur uzunluğu ve olumsuz hava şartlarından dolayı 7 dağcı yarı yolda geri dönmek zorunda kaldı. TDF Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç ile beraber 3 dağcı, geri dönme kararı alan arkadaşlarını uğurladıktan sonra zirveye doğru yol aldılar. Kara bata çıka Mehet Dağının eteklerine varan dağcılar, çığ bölgesinde dikey bir parkur seçerek ilerlemeye devam ettiler. 5,5 saat sonra zirveye varan dağcılar, bir müddet sonra başka bir parkurdan inişe geçtiler. Sırt kısmında tipiye maruz kalan dağcılar, ancak akşam saatlerinde araç yoluna ulaşabildiler.TDF Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç, Hakkari'deki dağların güvenlik sorunu nedeniyle yaz aylarında dağcılara kapatıldığını söyledi. Ertunç, "Ancak kış mevsiminin başlamasıyla bölgemizde bulunan bazı dağlarda faaliyete başlamış bulunmaktayız. Bu fırsatı değerlendirerek 2017 programında bulunan kış faaliyetlerini her fırsatta yapmayı planlıyoruz. Tırmanış sırasında yarı yolda dönmek zorunda kalan arkadaşlarım, bu faaliyette beni yalnız bırakmadılar. Bilindiği gibi dağcılıkta yarış yoktur, gidebildiğin kadar gider işi zora sokmadan ve riske girmeden dönmesini bileceksin. Arkadaşlarımda bunu yaptılar. Kendilerini kutluyor, saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Benimle beraber zirveye kadar yol alan diğer üç arkadaşıma, göstermiş oldukları yüksek performanslarından dolayı teşekkür eder, yürekten kutluyorum" dedi.Faaliyeti zirve ile noktalayan dağcılardan Hüseyin Kurt, Süleyman Demirci ve Arif Zirek ise, 9,5 saat süren tırmanışın çok zor ve zahmetli geçtiğini, ancak zirveye ulaşmayı başardıklarını belirttiler.