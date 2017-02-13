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300 Yunus gömülecek
14.02.2017 00:36:48

300 Yunus gömülecek

Yeni Zelanda'da geçen hafta karaya vuran 300 Yunus'un gömüleceği belirtildi...

Ajanslarda yer alan habere göre; Yeni Zelanda'da geçen hafta karaya vurarak ölen yaklaşık 300 yunusun kuma gömüleceği açıklandı. Yunusların neden karaya vurduğu tam olarak bilinmiyor.

Ülkenin Güney Adası'nın kuzeyindeki Farewell Kıyı Oku bölgesinde hafta içi 400'den fazla yunus karaya vurmuş, Cumartesi günü ise bunlara 200 yunus daha eklenmişti.

Pilot balina türü yunusların bir kısmı yetkililer ve gönüllüler tarafından suya geri döndürülürken yaklaşık 300 yunus kurtarılamayarak öldü.

Ölen yunusların vücutlarının çürümeye başlayıp patlama riski yaratmasını engellemek için görevliler Pazartesi günü yunusların vücudunda çürümeyle oluşan gazların serbest kalabilmesini sağlamak için delikler açtı.

TEKRAR YAŞANABİLİR

Ülkede neden bu kadar fazla yunusun karaya vurduğu ise henüz bilinmiyor.

Doğa Koruma Departmanı'ndan Trish Grant, ilk aşamada 200 yunus suya döndürüldüğünü fakat yunus sürüsünün hâlâ sahile çok yakın dolaşması nedeniyle tekrar karaya vurma ihtimallerine yönelik alarmda olduklarını söyledi.

NASIL TAŞINACAK?

Binlerce kilo ağırlığa ulaşabilen yunusların, gömülecekleri kum tepelerine taşınabilmeleri için iş makinaları kullanılacak. Doğa Koruma Departmanı ilk başta ölü yunusları oldukları yerde bırakmayı düşünüyordu. Fakat sonrasında çürüyen hayvanların toplum sağlığına risk oluşturabileceği gerekçesiyle bu düşünce terk edildi. Trish Grant, bu kadar çok yunusu taşımanın birkaç gün sürebileceğini söyledi.

NEDENİ KÖPEKBALIKLARI MI?

Kimse bu soruya kesin bir cevap veremiyor. Bir teoriye göre köpekbalıkları tarafından kovalandıkları için buraya kaçıyorlar. Bazı ölü yunuslarda bulunan ısırık izleri bu teorinin ortaya atılmasına yol açmıştı.

Fakat sahilin yapısı ve sığ sular da bunda etkili olmuş olabilir. 

Bölge halkından Joanna Wheaton, kıyı okunun deniz memelileri için bir tuzak olduğunu söylüyor. Doğa Koruma Departmanı'ndan Herb Christophers, yunusların adanın etrafından dolaşmak istediklerini fakat yönlerini kaybetmeleri nedeniyle burada kapana kısıldıklarını söylemişti: "Bir yunussanız ve kaybolduysanız burası sizin için çok zorlu bir yer olurdu."

SIĞ SULAR TEHLİKE YARATIYOR

Yunusların yönlerini bulmak için kullandıkları ses dalgalarının yankıları sığ sularda işe yaramayabiliyor. Auckland Üniversitesi'nden deniz biyoloğu Rochelle Constantine, deniz memelilerinin ses dalgalarının çok düşük eğimle, yavaşça sığlaşan sularda bu sığlaşmayı fark edemediklerini söylüyor. Uzmanlar karaya vuran yunusların yaydığı yardım çığlıklarının da daha fazla yunusun buraya gelmesine yol açmış olabileceğini belirtiyor.


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