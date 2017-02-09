09.02.2017 14:18:58

300 diyetisyen makarnaya evet deyip tadım yaptı

Gazi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından 'Hastalıklarda Beslenme Sempozyumu: Karbonhidrat Sayımı' programı gerçekleştirildi. Düzenlenen sempozyumda 300 diyetisyen eğitim aldı sonrasında da makarna tadımı yaptı.

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Gazi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından "Hastalıklarda Beslenme Sempozyumu: Karbonhidrat Sayımı" programı gerçekleştirildi. Düzenlenen sempozyumda 300 diyetisyen eğitim aldı sonrasında da makarna tadımı yaptı.Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD), Obezite Diyetisyenliği Derneği ve Türkiye Diyetisyenler derneğinin katkılarıyla, Gazi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünde "Hastalıklarda Beslenme Sempozyumu: Karbonhidrat Sayımı" düzenlendi. Sempozyum kapsamında 300 diyetisyen, diyabet tedavisinde etkin bir şekilde uygulanan karbonhidrat sayımı yöntemi ile ilgili temel prensiplerin ve güncel bilgilerin uygulamalı olarak aktarıldığı, doğal, besleyici ve sağlıklı bir besin olan makarnanın sofralarımızda nasıl önemli değişiklikler yapabileceğini içeren bir eğitim aldı. Eğitimden sonrasında ise diyetisyenler makarna tadımı yaptı.Sağlıklı beslenme arttıkça kişi başına düşen tüketim miktarının da arttığını ifade eden TMSD Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, "Türkiye makarna üretiminde 3'üncü sırada, makarnanın ham maddesi olan durum buğdayında ise 4'üncü sırada üreticiyiz. Artık dünya Türk makarnasını lezzetiyle biliyor ve dünyadaki ihracatçı 2'inci ülke konumundayız. Uzun yıllar sonra bu yıl kişi başına düşen tüketim miktarı 8 buçuk kiloya çıktı, derneğimizin faaliyetleriyle bunu 10 kiloya taşımak istiyoruz" şeklinde konuştu."Karbonhidrat tüketimi 130 gramın altına düşmemeli"'Zayıflamak için ekmek veya makarnadan uzak durulaması gerektiği' algısının yanlış olduğunu vurgulayan Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nevin Şanlıer ise, "Yeterli ve dengeli beslenmede karbonhidratların yeri oldukça fazla çünkü biz günlük enerjimizin yüzde 50-60'ını karbonhidratlardan sağlıyoruz, dolayısıyla da karbonhidratlar en çok kullandığımız besin ögesi grubudur. Karbonhidratlar içerisine ekmek, tahıl grubu, buğday unu, arpa, yulaf gibi ürünlerin hepsi bizim ana besin kaynağımız. Dolayısıyla günlük beslenme programlarımızdan makarnayı, ekmeği veya bulguru çıkaralım diye bir şey yok. Zaten günlük olarak karbonhidrat tüketimi yetişkin bir bireyde 130 gramın altına düşmemesi gerekiyor. Biz zayıflama diyetlerimizde de mutlaka tahıl grubunu kullanıyoruz. Ne kadar çok protein miktarını artırırsanız doymuş yağ oranını yükseltiyorsunuz bu da kalp damar hastalıklarının oluşumuna sebep oluyor. Makarnayı her şekilde kullanabiliriz, bizim için önemli olan pişirme tekniğidir. Makarnayı etli ürünlerle tüketecekseniz ana yemek olarak veya sebzeyle birleştirerek tükettiğinizde daha sağlıklı olmuş oluyor. Hepimizin fiziksel aktivitesi, yaşı, özel durumu veya hastalıkları var burada önemli olan gereksinimiz kadar tüketmek" ifadelerini kullandı.