09.05.2017 11:23:49

30 yıldır baharın coşkusu imece usulüyle yaşanıyor

Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Palamutçuk Mahallesi sakinleri, imece usulüyle 70 yıldan bu yana düzenledikleri Hıdırellez şenliği ile geleneklerine sahip çıkıyor.

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Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Palamutçuk Mahallesi sakinleri, imece usulüyle 70 yıldan bu yana düzenledikleri Hıdırellez şenliği ile geleneklerine sahip çıkıyor.Mahalle sakinlerinin maddi katkıları ve dayanışma içerisinde hazırladıkları keşkek ve yöresel yemeklerin ikram edildiği hıdırellez şenliğinde binlerce vatandaş Gölcük yaylasında temiz ve doğal bir havada baharın coşkusunu yaşıyor. Esnafların merkezden kilometrelerce uzakta açtığı stantlarla yayla şehir yerini aratmıyor. Şenlik alanında lokmacısından, aperatifçisine, çerezcisinden, dondurmacısına, konfeksiyoncusundan nevresimcisine kadar pek çok satıcı yer alıyor. Genç-yaşlı, kadın-erkek yüzlerce vatandaş uçurtma uçurup, voleybol oynayarak ve ip atlayarak baharın tadını çıkarıyor.70 yıl önce bir vatandaşın kendi evinde hıdırellezi karşılamak üzere başlattığı etkinlik bugün çevre il ilçelerden ve yurtdışından gelenlerin katıldığı büyük bir organizasyona dönüştü. Mahalle muhtarı öncülüğünde vatandaşların destekleriyle 30 yıldan bu yana Palamutçuk mahallesi sakinleri tarafından düzenlenen hıdırellez şenlikleri festivalleri aratmıyor.Bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen şenliklere Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Ak Parti İlçe Başkanı Fuat Meriç, CHP İlçe Başkanı Cengiz Çumralı, MHP İlçe Başkanı Gökhan Kurt, İlçe Müftüsü Murat Han Aksoy, Palamutçuk Sulama Kooperatifi Başkanı Emin Yılmaz katıldı. 6 kazan keşkek ve yöresel yemeklerin ikram edildiği şenliğe katılanlara teşekkür eden Muhtar Ali Yeligen, bir geleneği yaşatmanın mutluluğu yaşadıklarını ifade etti.