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30 tasarı Meclis'te kabul edildi
30 tasarı Meclis'te kabul edildi
28.02.2017 22:09:12

30 tasarı Meclis'te kabul edildi

Meclis Genel Kurulunda çeşitli uluslararası anlaşma ve mutabakat metinlerinin onaylanmasına ilişkin 30 tasarı kabul edildi.

Genel Kurulda tasarıların kabulünün ardından yerinden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Başkanlık Divanı, siyasi parti grupları ve tüm Meclis çalışanlarına teşekkür etti.

Aynı gün içinde 30 tasarının kabul edilmesinin rekor niteliğinde olduğunu dile getiren Elitaş, bu verimli çalışmanın daha sonra da devam etmesi dileğinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de tasarıların kanunlaşmasında katkısı bulunan herkese teşekkür ederek, parlamentonun uyumlu ve mutabakat içinde çalışmasının önemine işaret etti.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu da Genel Kuruldaki iş birliği ve verimli çalışmanın tutuklu milletvekillerinin özgürlüklerine kavuşmaları konusunda da sergilenmesini diledi.

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ise çalışmaya katkı veren herkese teşekkür etti.

Meclis Başkanvekili Pervin Buldan da uyumlu bir çalışma ile çok sayıda tasarının yasalaştığını dile getirerek, Başkanlık Divanı ile tüm milletvekillerini kutladı.

Çeşitli uluslararası anlaşma ve mutabakat metinlerinin onaylanmasına ilişkin 30 tasarının kabulünün ardından Meclis Başkanvekili Buldan sıradaki tasarıların görüşülmesi için komisyon ve hükümetin yerini almaması nedeniyle birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Genel Kurulda bugün kabul edilen tasarılar şöyle:

-Türkiye ile Ukrayna Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Demiryolu Bağlantısı Olan Limanları ile Ukrayna Limanları Arasında Uluslararası Doğrudan Yük Demiryolu Feri Hizmetinde Yük Taşımacılığına İlişkin Kurallar ve Ekleri ile Yük Vagonlarının İşletiminin Organizasyonuna İlişkin Kuralların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

-Türkiye ile Ukrayna Arasında Balıkçılık Alanında İş Birliği Konulu Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

-Türkiye ile Polonya Arasında Deniz Ulaştırması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

-Türkiye ve Kenya Arasında Teknik ve Mali İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

-Türkiye ile Burundi Arasında Ticari ve Ekonomik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

-Türkiye ile Kamerun Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması ile Anlaşmaya İlişkin Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

-Türkiye ile Pakistan Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

-Türkiye ile Saint Vincent ve Grenadinler Arasında Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

-Türkiye ile Guatemala Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

-Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Reasürans Şirketi Anlaşma Hükümlerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

-Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon ve Metroloji Bölgesel Enstitüsü Tüzüğünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

-Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Irak Ticaret Bakanlığı Arasında Muhtemel Bir Serbest Ticaret Anlaşmasının Etkilerinin Değerlendirilmesine Dair Bir Ortak Komisyon Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

-Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Irak Ticaret Bakanlığı Arasında Serbest Bölgeler Alanında İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

-Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Irak Ticaret Bakanlığı Arasında Irak ve Türkiye'de Düzenlenen Fuarlara Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

-Türkiye ile Somali Arasında Ticari ve Ekonomik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

-Türkiye ile Fas Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

-Türkiye ile Kenya Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

-Türkiye ile Yemen Arasında İzinsiz İkamet Eden Şahısların Geri Kabulüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

-Türkiye ile Romanya Arasında Kültür Varlığının Yasa Dışı İthali ve İhracının, Transitinin ve Mülkiyet Transferinin Yasaklanması ve Önlenmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

-Türkiye ile Nijer Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

-Türkiye ile Senegal Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

-Türkiye ile Kongo Arasında Savunma Sanayisi İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

-Türkiye ile Nijerya Arasında Askeri İş Birliği Hususunda İkili Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

-Türkiye ile Gambiya Arasında Savunma Alanında Sanayi ve Teknik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

-Türkiye ile Kamerun Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İş Birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

-Türkiye ile Mali Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

-Türkiye ile Nijer Arasında Ekonomik, Ticari ve Teknik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

-Türkiye ile Cibuti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

-Türkiye ile Çad Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

-Türkiye ile Cibuti Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı."


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