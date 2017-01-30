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Kasaptan 800 kilo sucuk, 350 kilo et çalıp mangal yaptılar
Buz tutan Çıldır gölü üzerinde atlı kızak keyfi
Hatay'da elektrik kesintisi
Mersin'de elektrik kesintisi
Sultanbeyli'de Dadaşlar Kızılay'a kan verdi
Adana'da elektrik kesintisi
Buz tutan şadırvan şelaleye döndü
18 akaryakıt şirketine 4,9 milyon lira ceza
Fırat Kalkanı'nda 20 IŞİD'li öldürüldü
TYB Erzurum Şubesi'nde 'Erzurum Şehir Arşivi' konuşuldu
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30 Ocak 2017 gazete manşetleri
Hangi gazete ne yazdı? İşte günün öne çıkan manşetleri...
30 Ocak 2017 gazete manşetleri
Hangi gazete ne yazdı? İşte günün öne çıkan manşetleri...
29 Ocak 2017 gazete manşetleri
Hangi gazete ne yazdı? İşte günün öne çıkan manşetleri...
Darbecilerin yargılanacağı duruşma salonu hazır!
İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin 267 sanığın yargılamasının yapılacağı 654 kişi kapasiteli duruşma salonu yenilenerek hazır hale getirildi.
Anlam verilemeyen fotoğraflar
İnternet ortamında sıkça paylaşılan birbirinden komik ve ilginç fotoğraflar
Halepli mazlumların sığınağı: Cerablus
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden temizlenerek huzura ve güvenliğe kavuşan Cerablus'ta kurulan çadır kent, abluka altından kurtulan bin 200 Haleplinin sığınağı oldu.
Gazete Manşetleri (27.01.2017)
Gazete manşetleri bugün ne yazdı?
Zeki anne-babalardan müthiş çözümler
Anne ve babaların çocuklar için buldukları muhteşem çözümler...
Bu fotoğraflar Photoshop değil gerçek!
İnanılmaz kareler...
Whatsapp'a 3 yeni özellik geldi
Whatsapp'ta uzun süredir beklenen üç özellik bugün resmen telefonlara geldi. Artık arkadaşınıza fotoğraf gönderirken bakın neler yapabileceksiniz?
Gazete manşetleri (26.01.2017)
Gazete manşetleri bugün ne yazdı?
Sandıktan 'Evet' çıkarsa hayatımızda neler değişecek?
İşte Meclis'ten geçen ve halk oylamasına sunulacak olan Anayasa değişikliğinin sandıktan 'evet' çıkmasıyla hayatımızda değişecekler...
İşte dünyanın en güçlü 50 ordusu
Global Firepower Index yaklaşık 50 değişkene göre orduların gücünü hesaplayıp sıralıyor. Endekse askere çağırılabilecek nüfus, tank, uçak, nükleer başlık, uçak gemisi, denizlaltı sayısı ve savunma bütçeleri giriyor. Ancak kategoriler her ülke için farklı ağırlıkta hesaplanıyor. Mesela denize kıyısı olmayan ülkenin gemi sayısı ordu gücünü hesaplamada az ağırlık oluşturuyor. Listede Türkiye de üst sıralarda yer alıyor. İşte bu endekse göre ordusu en güçlü ülkeler...
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