09.05.2017 11:36:25

30 fidan dikip uzlaştılar

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, iki kişi, engellilere ait hatıra ormanına 30 fidan dikerek uzlaştı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, iki kişi, engellilere ait hatıra ormanına 30 fidan dikerek uzlaştı.Müşteki S.K, aralarında tehdit ve hakaret suçundan soruşturma dosyası bulunan B.G. ile engellilere ait hatıra ormanına 30 adet ağaç fidanı dikmesi şartıyla uzlaşacağını söyledi. Bunun üzerine dosya ara bulucuya verildi. Bandırma Orman Müdürlüğü ile iş birliğiyle B.G. tarafından fidan dikildi. Böylece uzlaşma sağlanarak soruşturma dosyası kapandı.Yetkililer, uzlaşmayla bir çok davanın çözüme kavuştuğunu ve mahkemelerin dosya yükünde azalmalar meydana geldiğini belirtti.(İbrahim Aldemir /İHA)