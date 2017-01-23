23.01.2017 17:20:45

30 bin kaçak sigara ele geçirildi

Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda durdurulan kamyonda değeri 250 bin lira olan sigara bulundu.

Ajanslarda yer alan habere göre, polisin düzenlediği operasyonda 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonunda Güneydoğu illerinden temin edilen yüklü miktarda kaçak sigaranın Kahramanmaraş üzerinden batı illerine sevk edileceği bilgisine ulaştı.

Otoparka çekilen kamyonda yapılan armada, koliler içerisinde 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Piyasa değeri 250 bin lira olan sigaralara imha edilmek üzere el konulurken, kamyon sürücüsü M.Ç. gözaltına alındı.

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