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İstanbul'da kar yağışı
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30 Aralık 2016 gazete manşetleri
Bugün hangi gazete ne yazdı? Gazetelerin birinci sayfalarında hangi manşetler var?
30 Aralık 2016 gazete manşetleri
Bugün hangi gazete ne yazdı? Gazetelerin birinci sayfalarında hangi manşetler var?
Mersin'de sel felaketi
Mersin il merkezinde geceden beri etkili olan kuvvetli yağış bazı bölgelerde sele neden olurken kentte adeta 'afet' durumu yaşanıyor.
İştanbul'da beklenen yağış başladı! Bu saatlere dikkat!
Meteoroloji, İstanbul'da yağışın akşam saatlerinde kara dönmesi beklendiğini duyurdu.
Bugün ve yarın kar tatili ilan edilen şehirler
Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı şehirlerde okullara kar tatili ilan edildi...
29 Aralık 2016 gazete manşetleri
Bugün hangi gazete ne yazdı? İşte günün öne çıkan başlıkları
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu
2016 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri bugün sahiplerini buldu.
Futbolda 2016'nın en iyi 11'i belli oldu
FIFA Ballon d'Or ödül töreni, İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleşti. Yılın 11, yılın golü, yılın teknik adamı ve yılın futbolcusunun seçildiği törende, seçilen futbolcular ve teknik adamlar ödüllerini aldı.
2016'da Google'da neleri aradık?
Google, 'Yılın Arama Trendleri 2016’nın Türkiye'de farklı kategorilerden oluşan trend listelerini açıkladı. Türkiye’de 2016 yılında yapılan aramalarda “Tanka nasıl çıkılır?” ve “Darbe” üst sıralarda yer aldı. İşte Türkiye'den yapılan en popüler Google aramaları...
Yarın İstanbul'a kar geliyor!
Balkanlar üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistem etkili oluyor. Perşembe günü yurdun tamamında yağış bekleniyor. İstanbul dahil birçok ilde kar yağışı bekleniyor
28 Aralık 2016 gazete manşetleri
Bugün hangi gazete ne yazdı? Gündemin öne çıkan haberleri gazete manşetlerinde...
Limon suyunun faydaları
Böbrek taşına ve zayıflamaya birebir! İşte limon suyunun inanılmaz faydaları..
Çatışmaların savunmasız mağduru çocuklar...
Bir çok kişi mutluluğunu ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekerken bir çok kişi içinde bulunduğu zorlukları belgelemek ister.İşte o fotoğraflardan bir kaç örnek...
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