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03.02.2017 17:34:25
3 yıla kadar hapsi isteniyor
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan modacı Barbaros Şansal hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan 3 yıla kadar hap
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan modacı Barbaros Şansal hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
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