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3. Vefa Temalı Kısa Film Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu
11.02.2017 19:24:14

3. Vefa Temalı Kısa Film Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu

Memur-Sen Konfederasyonu ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, referandumda 'evet' diyeceklerini kaydetti. Yalçın, 'Büyük sendika için emek, güçlü Türkiye için evet' mesajını verdi.

Memur-Sen Konfederasyonu ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, referandumda 'evet' diyeceklerini kaydetti. Yalçın, "Büyük sendika için emek, güçlü Türkiye için evet" mesajını verdi.

Memur-Sen Konfederasyonu ve Eğitim-Bir-Sen tarafından organize edilen 3. Vefa temalı kısa film yarışmasının ödül töreni Hacettepe Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Onursal Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, yabancı ülke STK temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Programın açılışında konuşan Genel Başkan Ali Yalçın, korkmadan ve korkutmadan, ötekiliği tercih etmeden ve ötekileştirmeden; sataşma, çatışma ve kamplaşma yöntemlerinden kaçınan, tartışmaktan, pazarlıktan ve emek için ter akıtmaktan çekinmeyen bir bilinçle ve stratejiyle yol aldıklarını belirterek, "Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan'ın düşünce insanlığı, fikri zenginliği, hitabeti, hürmeti ve nezaketi sadece sendikacı olarak bizlerin tavırlarına değil, sendikamızın kurumsal kimliğine, kültürüne, işlerine ve işleyişine de yansıdı. Bir erdemliler hareketi olarak kurulan Eğitim-Bir- Sen, 25 yıllık tecrübesini paylaşmayı, farklı sendikal tecrübelerle buluşmayı, dünyanın değişik bölge ve kıtalarındaki ülkelerinin eğitim sendikalarıyla kucaklaşmayı, dayanışmayı ve birlikte sendikacılık yapmayı hedefleyen bir ufuk ve vizyonla hareket ediyor" şeklinde konuştu.

Emek mücadelesinin ve sürdürülebilir adil paylaşımın; demokratik, sosyal, hukuk devleti düzeniyle, insan onurunu ve insan haklarını esas alan siyasal sistemle sağlanacağını bildiklerini kaydeden Yalçın, kişileri kutsallaştıran, klişeleri hukuk normlarının yerine koyan anlayışı reddettiklerini, bu bilinçle ve örgütlü güçleriyle demokratik, sosyal, hukuk devletini güçlendirme ve tam anlamıyla tesis etme çabalarında hem öncülük ettiklerini hem de paydaşlık yaptıklarını söyledi.

"Türkiye'nin sendika düzeyindeki en büyük kadın örgütlenmesi"

Yalçın, Eğitim-Bir-Sen'in üye sayısının 450 bine yaklaştığını kaydederek, "Türkiye'nin sendika düzeyindeki en büyük kadın örgütlenmesi Eğitim-Bir- Sen bünyesinde faaliyet gösteren Kadınlar Komisyonu'dur" ifadelerine yer verdi.

"Daha da ötesi, zalimlerin kurşunlarıyla, teröristlerin bombalarıyla insanların ölmesi son bulmadıkça sendikaların insanı, insan onurunu, insan haklarını layığıyla koruduğunu söyleyemeyiz" diyen Yalçın, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Bizim yastığa başımızı koyduğumuz saatlerde, dünyada birçok insanın bedeni mezara konuyor. Suriye'de devam eden savaş ve terör ortamı yüzünden 5 milyon insanın yerlerini, yurtlarını, işlerini terk etmek zorunda kaldığını, sığınmacı sıfatıyla diplomatik pazarlıklara konu yapıldığını bir utanç olarak hissetmeliyiz. Bütün bunları, bugün bizlerle birlikte olan 41 ülkeden 57 sendikanın temsili için aramızda bulunan 103 sendikacı olarak toplantımızı şereflendiren misafirlerimiz, uluslararası örgütler bu konulara girmiyor."

"218 eser katıldı"

Yalçın, söz konusu kısa film yarışmasına ilişkin ise, "25'nci vefa buluşmamıza denk geleceği için temayı 'vefa' olarak belirledik. 3 bine yakın sinema konusunda hevesli insan emek verdi. 218 eser katıldı. Bunlar içerisinden bugün burada ödül alacakları görebileceğiz" açıklamasında bulundu.

Jüri özel ödülünün adını 'Mehmet Akif İnan Özel Ödülü' olarak değiştirdiklerini belirten Yalçın, Mansiyon Ödülü'nün adının ise 'Erol Battal Teşvik Ödülü' olarak değiştirildiğini kaydetti. Yalçın, söz konusu yarışmanın ise ilerleyen süreç içinde uluslararası boyuta taşınmasına ilişkin bir düşünceleri olduğunu vurguladı.

Yalçın, Anayasa değişikliği referandumuna da değinerek, referandumda 'evet' diyeceklerini kaydetti. Yalçın, 'Büyük sendika için emek, güçlü Türkiye için evet' temalı bir çalışma yürüteceklerini de sözlerine ekledi.

218 eserin katılım gösterdiği yarışmada 1'ncilik ödülünü Sebat filmi ile Mert Şansal, 2'ncilik ödülünü Okul yolu filmi ile Pelin Uzun, 3'ncülük ödülü de Kağıt Düşler filmi ile Orhan Bağcı'ya verildi.

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