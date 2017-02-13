13.02.2017 10:43:11

3'üncü Üsküdar Kitap Fuarı'na vatandaşlardan yoğun ilgi

Açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın katılımıyla yapılan 3'üncü Üsküdar Kitap Fuarı vatandaşların yoğun ilgisi ve birçok yazarın katılımıyla devam ediyor.

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Açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın katılımıyla yapılan 3'üncü Üsküdar Kitap Fuarı vatandaşların yoğun ilgisi ve birçok yazarın katılımıyla devam ediyor.Üsküdar Belediyesi tarafından organize edilen 3'üncü Üsküdar Kitap Fuarı'nın açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın katılımıyla yapılmıştı. Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuara kitapseverlerin yoğun ilgisi devam ediyor. Üsküdar'da ziyaretçilerine kapısını açan fuar 19 Şubat tarihine kadar saat 10.00 ile 20.00 arasında kitap tutkunlarını ağırlayacak. Kitap fuarında 74 yayın evi stantlarıyla yer alırken 2000'den fazla imza gününün de düzenlenmesi planlanıyor. Vatandaşların ilgiyle takip ettiği yazarlarla buluşmasına imkan sağlayan fuarda bugün Melih Tuğtağ, Yunus Coşkun, Talha Yıldız, Güler Güleç, Siyami Boylu, Ergün Tanlak, Şehri Maden, Adem Turan, Aydın Arif gibi isimlerin imza günü olacak.