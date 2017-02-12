12.02.2017 19:08:00

3 ülkeye resmi ziyarette bulunacaklar

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte askeri iş birliği konularını görüşmek ve bölgesel değerl

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte askeri iş birliği konularını görüşmek ve bölgesel değerlendirmeler yaparak bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak üzere Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar'a resmi ziyarette bulunacağı açıklandı.Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 13-15 Şubat 2017 tarihlerinde Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar'a askeri iş birliği konularını görüşmek ve bölgesel değerlendirmeler yaparak bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak üzere resmi ziyarette bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.(Uğur Kan Yüksek / İHA)