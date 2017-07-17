17.07.2017 12:09:28

3 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Kuzey Irak'a düzenlenen hava operasyonları kapsamında üç teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TSK'dan yapılan açıklamada, şu ifadele yer verildi:



"Irak kuzeyi Zap bölgesinde, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere ait silah mevzi, mağara ve sığınaklar düzenlenen hava harekatı ile imha edilmiş, üç terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bingöl Yayladere'de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen temas aramasında bölücü terör örgütü mensubu bir terörist yakalanmış, bir adet Biksi makineli tüfek ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Mardin Nusaybin'de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesinde bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirilmiştir."