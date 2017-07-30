31.07.2017 08:14:30
3 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince dün Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, 2 lojistik destek tesisi ile 2 mühimmat deposu imha edildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince dün Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, terör örgütüne ait 2 lojistik destek tesisi ile 2 mühimmat deposu imha edildi.