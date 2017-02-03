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3 Şubat 2017 gazete manşetleri
Hangi gazete ne yazdı? İşte günün öne çıkan manşetleri...
3 Şubat 2017 gazete manşetleri
Hangi gazete ne yazdı? İşte günün öne çıkan manşetleri...
Semizotunun faydaları nelerdir?
Pek çok yerde yetişebilme özelliğine sahip olan semizotu tam bir şifa deposu. Özellikle kış aylarında tüketilen semizotunun faydası saymakla bitmiyor. İşte semizotunun hiç bilinmeyen faydaları...
Peygamber efendimizin değiştirdiği isimler
Esmâ Bintu Ebî Bekr'İN (radıyallahu anhümâ) anlattığına göre; Peygamber efendimiz, bazı çocukların ismini değiştirmiştir. İşte o isimler...
Topuk çatlamasına dikkat! Ölümcül bir hastalığın belirtisi olabilir
Genelikle önemsenmeyen topuktaki çatlaklar ve yarıklar, yemek borusu kanserinin belirtisi olabilir!
2 Şubat 2017 gazete manşetleri
Hangi gazete ne yazdı? İşte günün öne çıkan manşetleri...
Telefonu gece şarjda bırakmak piline zarar verir mi? İşte doğru bildiğimiz yanlışlar!
Bazen insanlar arasında öyle yanlış bilgiler yayılır ki; bir süre sonra bunlar herkes tarafından tamamen doğru kabul edilmeye başlanır ve körü körüne inanılır. İşte toplumumuzda neredeyse duymayanın kalmadığı ama hiçbir gerçeklik payı olmayan yanlış bilgiler...
Meğer 'Orman Çocuğu' değilmiş!
Jon Favreau tarafından yönetilen, Justin Marks tarafından yazılan fantezi macera filmi Orman Çocuğu'nun kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. Bakın o sahneler nasıl çekilmiş...
1 Şubat 2017 gazete manşetleri
Hangi gazete ne yazdı? İşte günün öne çıkan manşetleri...
İşte il il Türkiye'nin güncel nüfusu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2016 Sonuçları'nı açıkladı. 14 şehrin Türkiye sıralaması değişti. Hangi şehrin nüfusu ne oldu? İşte 81 ilin il il güncel nüfus rakamları...
Başakşehir, dünyaca ünlü yıldıza imza attırdı!
Başakşehir, dünyaca ünlü golcü Emmanuel Adebayor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.İşte Süper Lig'de devre arasında kesinleşen transferler...
Rusya'da akılalmaz olay! Kaldırım taşlarını sökünce...
Mahalle sakinleri kaldırım taşlarının altından gelen sesi duyunca bakın ne yaptı!
31 Ocak 2017 gazete manşetleri
Hangi gazete ne yazdı? İşte günün öne çıkan manşetleri...
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