08.02.2017 17:19:07

3 saatte 3 marketi soyan 2 hırsız tutuklandı

Antalya ve Muğla'da 3 saatte 3 marketi soyan hırsızlar tutuklandı. Hırsızların mahkemedeki ifadesinde, 'Biz bunları parayla aldık' dedikleri öğrenildi.

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Antalya ve Muğla'da 3 saatte 3 marketi soyan hırsızlar tutuklandı. Hırsızların mahkemedeki ifadesinde, "Biz bunları parayla aldık" dedikleri öğrenildi.6 Şubat'ta kiraladıkları araç ile Antalya'nın Kaş ile Muğla'nın Seydikemer ilçelerinde 3 saatte 3 marketi soyup jandarma tarafından yakalanan hırsızlar, bugün tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Gece saatlerinde 3 marketi soyarken güvenlik kameralarına yakalanan hırsızların, çıkarıldıkları mahkemede suçlamaları kabul etmeyip, "Biz bunları parayla aldık" dedikleri öğrenildi.60 bin değerinde sigara ve alkol ürünlerini çalarken güvenlik kameralarına yakalanan C. D. (39) ve H. T. (51), mahkemece tutuklanarak Kumluca K1 Kapalı Cezaevine gönderilirken, hırsızlığa karışan diğer iki şüphelinin ise arandığı öğrenildi.